剛交車就撞死業務！SU7「安全機制」引外界質疑 小米：全力配合調查

中國浙江省杭州市，一名小米SU7車主剛交車，便在倒車過程中撞死銷售業務員。（翻攝自微博）

12月15日，中國浙江省杭州市一處汽車交付中心，一名小米SU7車主剛交車，尚未駛離園區，便在倒車過程中撞死銷售業務員，引發外界質疑小米宣傳的「誤踩油門不加速」防護功能。

畫面顯示，被撞銷售業務員倒臥地面，周邊民眾為他進行心肺復甦，交警與急救人員迅速到場搶救。據《紅星新聞》報導，被撞男子為二手車零售中心員工，有目擊者指出，涉事車輛倒車時，車輛左前輪撞上蹲在牆角的銷售業務員，「（車輛）明明速度挺慢的，就突然一瞬間加了個速」。銷售業務員被送醫急救，當日下午經搶救無效宣告死亡。

為何防護機制沒有啟動？

值得注意的是，小米日前宣傳，常看到「把油門當剎車踩，出了不少事故」，於是新增了「誤踩油門不加速」的保護功能，當車輛四周有障礙物時，「哪怕拼命踩油門，車也不會加速」。

對此，有小米內部知情人士透露，事故發生時，涉事車輛並非處於智慧駕駛模式，而是人為操作，疑似在倒車過程中誤將電門踏板當成煞車踏板深踩，導致車輛加速釀成事故。

小米也表示，已主動將監控影像與車輛行車數據提供給警方，將全力配合調查，並會啟動內部安全自查，全面檢視各地交付中心的人員動線與安全管理機制。

