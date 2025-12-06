剛保養完就自撞！法拉利F12撞斷電桿 目擊驚呼：這車牌很貴

高雄仁武澄觀路，一輛紅色法拉利疑似打滑失控，自撞電線桿後逆向，造成現場車流回堵。（圖／翻攝WoWtchout 地圖型行車影像平台）

高雄仁武澄觀路，昨晚(12/5)傍晚下班時間，一輛紅色法拉利疑似打滑失控，自撞電線桿後逆向，造成現場車流回堵，車主說，才剛從保養廠出來要回家，結果車輛打滑釀禍。

高雄仁武澄觀路，一輛紅色法拉利疑似打滑失控，自撞電線桿後逆向，造成現場車流回堵。（圖／翻攝WoWtchout 地圖型行車影像平台）

事故現場一片混亂，被撞斷的電線桿倒在路旁，法拉利擋風玻璃插入一塊不明物體，地面散落大量碎片，導致澄觀路往榮總方向的車流嚴重回堵。這輛法拉利F12性能強大，從時速0到100公里僅需3.4秒加速時間，售價起跳為1800萬元。不少路過民眾將目光聚焦在這輛名貴跑車的車牌上，因為「8888」連號車牌本身就具有相當高的價值。

廣告 廣告

路過民眾將目光聚焦在這輛名貴跑車的車牌上，因為「8888」連號車牌本身就具有相當高的價值。（圖／翻攝WoWtchout 地圖型行車影像平台）

仁武交通分隊長蘇家緯表示，周姓駕駛自稱是從保養車輛後返程途中，疑似打滑不慎自撞電線桿，事故中並未與其他車輛或行人發生碰撞。警方已對駕駛進行酒測，結果顯示酒測值為0，且駕駛意識清楚，無明顯外傷。

這起事故不僅造成交通堵塞，也導致周邊道路因電線桿損壞而停電。（圖／翻攝WoWtchout 地圖型行車影像平台）

這起事故不僅造成交通堵塞，也導致周邊道路因電線桿損壞而停電。雖然電線桿的賠償費用對於擁有如此昂貴車輛的車主來說可能微不足道，但法拉利的維修費用預計將會是一筆可觀的支出。警方已排除酒駕因素，正進一步調查事故的確切原因。