剛做完健檢！連奪8屆冠軍苦行僧「中國健美王」驚傳猝逝 死因曝光

大陸中心／陳佳鈴報導

中國健美奪下8屆冠軍的名將王昆，驚傳猝逝享年30歲。(圖/翻攝微博)

健美圈傳來令人遺憾的噩耗！曾蟬聯中國 CBBA 健美精英職業聯賽「八連冠」的知名健美名將王昆，於16日傳出不幸離世，年僅30歲。據了解，注重身體健康的他，猝逝原因疑為心臟問題。這位以極致自律著稱的「古典健美」指標人物猝然謝幕，引發健美界震撼與不捨。

王昆的健美之路始於 2015 年！當時就讀於安徽體育職業技術學院大二的他，初衷僅是為了增加求職競爭力，未料第一次踏入健身房便展現驚人天賦。短短一個月內肌肉量的增長，讓他決定投身專業競技。

隨後十年，王昆過著近乎「苦行僧」般的極致生活。為了維持苛刻的肌肉維度與線條，他對飲食管控達到極點，長年攝取水煮雞胸肉，即便吃火鍋也僅能接受清湯涮肉。他的訓練強度更是挑戰生理極限，每逢除夕大年，健身房內仍迴響著他與重力搏鬥的鐵片撞擊聲。這份超越常人的拼勁，讓他順利入選中國健美國家隊 A 隊主力，並在 2022 年泰國職業卡資格賽中，奪下 IFBB PRO 職業卡，向世界展現亞洲古典健美的體態之美。

王昆過著近乎「苦行僧」般的極致生活。為了維持苛刻的肌肉維度與線條，他對飲食管控相當嚴格。(圖/翻攝微博)

離世前夕，王昆並沒有明顯不適的症狀，甚至剛完成體檢，正滿懷鬥志地籌備其新品牌健身房「Muscle factory」（肌肉工廠）。據好友回憶，前幾天兩人還在討論健身器材的佈局，王昆眼裡閃爍著對未來的期盼。

噩耗傳出後，其社群平台湧入大量悼念訊息。許多粉絲感嘆王昆「太拼了」、「太努力了」，對他的離開深感痛心。

