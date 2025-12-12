剛傳採購中製殲10C！孟加拉又想買颱風戰機，這個「南亞大國」真能負擔600億額外支出？

孟加拉空軍（BAF）與義大利李奧納多公司（Leonardo S.p.A）簽署歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）意向書（LOI）的細節曝光，外媒證實該國正積極推動向歐美採購先進戰機的決心。孟加拉此舉，似乎是想擺脫長年高度倚賴中俄軍備的單一來源，同時保有雙軌並進管道、加速讓該國空軍現代化升級。

根據孟加拉空軍向包括印度ANI等眾多媒體發布的聲明，提到李奧納多公司將向孟加拉空軍供應颱風戰機，雖然這份意向書，很明顯雙方仍處在談判初期階段，不只缺乏具體採購數量，就連到底是屬意全新版本或二手型號，以及交付時間表都沒有定案，但足以確認雙方將展開正式談判。

儘管聲明並未給出採購計畫金額，但綜合過往公開資訊，孟加拉空軍曾在2021年向政府申請，一筆大約2520億塔卡（約新台幣644.4億元）的預算，用於採購16架來自歐美大廠的多用途戰機，這個金額足以作為外界推算最終合約價碼之用。外界普遍認為，倘若雙邊最終達成共識，訂單數量可能介於10至16架之間。

事實上，孟加拉空軍對颱風戰機的興趣，早已超過十年時間。打從2015年以來，該國空軍內部就認為，單靠中國和俄羅斯製造的戰機，早已不足以應對同地區的勁敵（如印度和緬甸），他們需要更強大的威懾需求。

義大利颱風戰機參與聯合演習。（翻攝自北約）

時任空軍參謀長Abu Esrar元帥還在2016年，親自出訪歐洲考察范堡羅航展（Farnborough 2016），並在現場確認颱風戰機性能，成為採購該機型的堅定擁護者。

現任空軍參謀長哈桑．馬哈茂德（Hasan Mahmud Khan）元帥則在5月份率領多位資深飛行員，前往義大利進行評估與試飛颱風戰機，原本計畫趁著義大利總理梅洛妮（Giorgia Meloni）8月訪問孟加拉期間，完成簽署正式合約，但沒想到該訪問行程卻遭到推遲。

有趣的是，在傳出颱風戰機意向書前不久，孟加拉才剛剛被證實，已向北京下訂的殲-10C（J-10C）戰機採購訂單，雖然外媒強調，此一採購案是孟加拉政府「2030 軍力目標」（Forces Goal 2030）升級計畫的關鍵之一。

2024年8月8日。諾貝爾獎獲得者尤努斯（Muhammad Yunus）在孟加拉達卡宣誓就任孟加拉臨時政府領導人。（AP）

但不少軍事分析師對此表示質疑，畢竟在最終合約正式簽字前，這筆交易迄今仍充滿許多不確定性，其中最大潛在問題是，假如採購金額如同2021年推估的預算一樣，當前的孟加拉政府、真的有能力挪出這筆600億預算進行軍購嗎？

此外，究竟要採購全新型號、或是二手轉讓型號，接下來相關的交付細節和時間進度，將是另一個談判考驗。

英法義共同研發

由歐洲戰機公司研發製造的颱風戰機，屬於三角翼的多用途戰機，由法、德、英等多個歐洲國家聯合研發，包含BAE、空中巴士（Airbus SE）都有參與。戰機在1994年首次試飛，並在2003年正式投入服役，目前分佈於英、德、義、西和沙烏地阿拉伯空軍麾下。

有單/雙座兩款設計，機身全長約15.9公尺，最大飛行距離約為3790公里、最高巡航時速為1530公里。裝有一門由德國萊茵金屬製造的BK-27機炮、機身共有13個掛彈點，可掛載AIM-120中程（AMRAAM）、AIM-132短程ASRAAM）、流星和響尾蛇（AIM-9 Sidewinder）等多款武器。

