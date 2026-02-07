剛入職半年！ 她見年終數字驚「出社會最多的一次」 網：好羨慕

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

農曆春節將近，不少上班族最期待的就是年終獎金入帳時刻，對許多剛出社會或轉職不久的人來說，第一筆年終往往格外難忘。近日，有網友發文表示，自己現在的工作只做半年，卻領到出社會以來最高的一次年終，讓她開心直呼「終於可以包紅包給爸媽了」。

有網友表示自己現在的工作只做半年，卻領到出社會以來最高的一次年終（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「年終獎金」為題發文，分享自己今年領到約7萬5000元的年終獎金，是踏入職場以來最多的一次，她透露因為去年剛換工作，目前這份工作僅做半年左右，原本以為獎金會因年資短而縮水，沒想到實際入帳金額仍讓她相當驚喜。

原PO也回憶上一份工作的年終「少到不行」，原本說好發一個月，最後卻只剩下0.5個月，還要再依比例計算，金額少到連包紅包都不夠。她提到，去年父親因為心疼她收入不佳，甚至拒收她的紅包，今年看到年終入帳讓她特別感動，覺得自己終於有能力回饋父母，讓她非常滿足。

貼文曝光後引起熱烈回應，不少網友替她開心，「恭喜你，要保持知足的心，這很珍貴」、「恭喜，我今年也是第一次領年終，雖然不多但也是一種鼓勵」、「恭喜，能感受到你的喜悅」、「第一次領年終看到20萬入帳的時候，我在位置上身體整個熱起來，覺得我真的值得領這麼多嗎」、「現在的心情很珍貴阿...我第一次覺得領好多的年終是10萬，好幾個月不敢花怕是公司發錯，現在可以拿到10萬的好幾倍，但沒有什麼情緒了，感嘆自己變成冷漠的人」。

也有不少網友表示羨慕，「好羨慕，我醫學中心都不到兩個月，工作快10年從來沒領超過6萬」、「我們公司換新老闆之後 原本的年終從1.5個月剩半個月，有夠可憐年收入也變少，有賺錢大集團都這樣嗎？」、「好扯，做什麼工作啊」、「沒有年終的美業路過」、「真羨慕…我身為老師要破10萬要將近10年的年資才有辦法」。





