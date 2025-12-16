剛出廠不到30分鐘！「200kg巨輪」撞擊畫面曝…190萬特斯拉新車被撞壞

記者林昱孜、吳泊萱／台南報導

台南大貨車右轉上橋出狀況，右後方車輪突然離家出走。（圖／翻攝畫面）

台南市北區觀海橋發生驚險車禍，今日（16日）上午11時許，一輛大貨車右轉上橋時，重達200公斤的車輪突然離家出走，一路沿著馬路直衝車道，不偏不倚砸中一輛剛出廠半小時的特斯拉。雖然沒有造成人員傷亡，但剛牽車半小時就出車禍，也讓特斯拉車主心情像洗了三溫暖，驚喜變驚嚇。

路口監視器拍下，16日中午11時許，一輛大貨車準備右轉觀海橋時，右後側車身突然冒出大量粉塵，隨後重達200公斤的車輪竟離家出走，大貨車司機察覺異狀立刻靠邊停車，但因橋面有坡度，車輪沿著下坡一路衝向後方車道。

重達200公斤的車輪一路滾向後方車道，過程險象環生。（圖／翻攝畫面）

換個角度看，車輪彷彿脫韁野馬，穿梭在車陣中，前幾輛車都與車輪擦肩而過，但停在內側的這輛特斯拉就沒這麼幸運，四周無路可走，只能眼睜睜看著巨輪迎面衝來，一頭砸上引擎蓋。

停在內側的特斯拉因無處閃避，遭車輪迎面擊中受損。（圖／翻攝畫面）

據了解，被砸中的特斯拉是新款的Model Y，新車價190萬元起跳，當時車主才剛從車廠牽車不到半小時，正打算開車到安南區某廟宇上香祈福，結果半路慘遇橫禍，愛車受損。

雖然車輪出走沒有造成人員傷亡，但特斯拉車主心情彷彿洗了三溫暖，開新車開心不到半小時，馬上變驚嚇。警方表示，大貨車肇事原因及責任歸屬仍有待後續調查釐清。

