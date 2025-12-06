剛出爐麵包香噴上身？美超市推限量「可頌香水」，神還原可頌造型瓶身超吸睛
用膩普通的香水了嗎？美國超市Lidl推出限量的「可頌香水」（Eau de Croissant），要讓麵包控身上隨時散發出麵包香，而且連瓶身都有特別的造型，感覺用了會一直肚子餓呀！
早上醒來聞到剛出爐的麵包香，絕對是一天中數一數二幸福的時刻，美國平價超市Lidl在Instagram上宣佈推出一款以店裡人氣可頌麵包為靈感的「可頌香水」（Eau de Croissant），主打神還原剛出爐的可頌香？
Lidl請來英國小眾香氛品牌4160 Tuesdays的創辦人Sarah McCartney合作，將「新鮮出爐的可頌既香甜又令人無法抗拒的奶油香」轉化為日常系香氛，聞起來溫暖又美味，品牌表示可頌香水營造一種讓人想問「你剛從歐洲回來嗎？」的完美氛圍。
除了香氣很誘人之外，最吸睛的就是瓶身造型了，請來合作眾多電影公司的創意設計公司Plunge Creations 打造，在噴頭處有蝴蝶結掛著Lidl Logo小吊牌，15ml金黃飽滿的瓶身、酥脆皺摺處神還原可頌美味模樣，可愛的模樣就算不是可頌香也讓人很想收藏！
這款由Lidl推出的限量100瓶可頌香水要怎麼入手呢？其實這是Lidl辦在Instagram的宣傳活動，只要參加就有機會獲得，不過官方沒有特別說明能否寄送到海外，大家想要擁有嗎？
