剛出獄又涉性侵！噁男鎖定信義區酒吧「專獵男屍」 落網稱智能障礙遭打臉

剛出獄又涉性侵！噁男鎖定信義區酒吧「專獵男屍」，落網稱智能障礙被打臉。示意圖，與本文無關／取自pixabay

才出獄又犯罪！北市一名33歲簡姓男子今（2025）年3月，徘迴於信義區酒吧外，涉嫌猥褻2位酒醉男，甚至射精在其中一人的背上，原想侵犯第三位男子，但因突然想上廁所，便偷走對方悠遊卡而逃離。台北地院依乘機猥褻罪判處1年徒刑，竊盜罪判拘役20天，得易科罰金。

簡男於今年5月初的周末守在松壽路的酒吧外，並鎖定2名喝醉男子，先是假裝攙扶對方，再趁機「吃豆腐」，甚至還脫掉自己的短褲，直接裸露出重要部位，磨蹭、頂撞被害人腰臀。不僅如此，其中一名男子還遭到簡男強吻、伸手到褲襠摸捏私處，嚇得男子絲毫不敢亂動，但因上衣被掀開，背部又遭簡男猛撞，他便忍不住用手肘推開簡男，沒想到竟在背上發現簡男興奮射出的精液。

今年6月初清晨，簡男在同一間酒吧附近又對一位醉倒的男子起了色心，本來想上前侵犯，但因突然想拉肚子，便急忙摸走對方的悠遊卡就離開，事後在超商將餘額49元用光，隨即被警方逮捕。

簡男到案後坦承犯行，其律師表示，簡男患有輕度智能障礙，自小在育幼院長大，多次遭受學長性侵，懇請法官考量其成長背景及情感因素，並指出簡男真心悔過，希望能獲得減刑。

不過，法官指出，簡男出獄後不久又再犯，顯示尚未真正改過，且他在犯案時刻意挑選酒醉者，察覺異狀便逃離，顯示案發時意識清楚、具備辨識能力，且個人成長經歷並不能成為猥褻他人的理由。最終，法官依乘機猥褻罪判處簡男1年徒刑，竊盜罪判處拘役20天，可易科罰金2萬元，並沒收犯罪所得49元，全案可上訴。

簡男經評估具有高度再犯風險，且過去犯案對象涵蓋男女，檢方因此向法院聲請對其施以強制治療，簡男則辯稱自己能控制行為、無需接受強制治療。台北地院指出，簡男出獄不到2個月便再度性侵兩人，顯示其法治觀念薄弱、自我控制能力不足。法院日前裁定將簡男送往相應機構接受1年強制治療；若治療期間鑑定結果認為仍有持續治療必要，檢方可再向法院聲請延長治療期間。



