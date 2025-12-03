剛出生女嬰…遭扔下樓活摔死「臍帶牽屍」！生母坎坷身份曝：獲減刑

記者簡榮良、林昱孜／屏東報導

剛呱呱墜地，下秒被墜地結束生命！屏東市發生一起令人震驚的殺嬰案，當地民眾於大樓巷弄內驚見一名剛出生的女嬰全身赤裸，甚至連臍帶都還在，渾身浸血身亡。原來女嬰才剛出生，就遭33歲柯姓生母從3樓扔下身亡，柯女坦承因害怕女兒未來要一起吃苦，才會拋嬰「一丟下樓就瞬間後悔」。縣府訪查發現，柯女童年遭受兒虐、成年後在婚姻中被家暴，命運坎坷，檢方審酌縣府意見後，予以減刑，依殺人罪判刑3年，可上訴。

大樓巷弄內驚見一名剛出生的女嬰全身赤裸，甚至連臍帶都還在，渾身浸血身亡。（圖／翻攝畫面）

2023年7月5日，大樓巷弄內突然出現一名女嬰，身上有多處外傷，且肝臟破裂、頭部血腫、大腿瘀青，警消接獲報案趕到後，根據身上的臍帶研判，女嬰剛出生不久，除了將其送醫後，也開始展開調查；豈料，追查後發現，原來置女嬰為死地的人，竟然是她到生母柯姓女子。

據悉，33歲柯女前段婚姻育有2子，離婚後由前夫扶養小孩，後又再度懷孕，5日清晨在自行在租屋處產下女兒後，擔心底薪不高、從事服務業的自己養不起孩子，也不想讓女兒過苦日子，竟選擇將女兒丟下樓；柯女坦言，在丟下的那一剎那就已後悔，希望墜地的女兒可以活著，但一切都已太遲。

縣府訪查發現，柯女童年遭受兒虐、成年後在婚姻中被家暴，命運坎坷，檢方審酌縣府意見後，予以減刑，依殺人罪判刑3年，可上訴。（圖／翻攝畫面）

被警方依殺嬰及遺棄致死罪逮捕，檢方考量她才剛生完小孩，以科技設備監控代替羈押；而屏東縣社會處也擔心柯女想不開，提供一個暫時性可以居住的地方安置。事後訪查得知柯女童年歷經虐待、成年後又遭受婚姻暴力與感情背叛等多重創傷，疫情影響收入成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

全案經檢方以成年人故意對兒童為殺人罪起訴後，本應交由國民法官審理，但律師認為柯女身心狀況無法承受國民參與審判制度下眾多旁聽民眾檢視壓力，建議法院以一般程序審理，獲屏東地院裁准；此外，柯女命運坎坷，檢方審酌縣府意見後，予以減刑，依殺人罪判刑3年，可上訴。

