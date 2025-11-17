剛出生小海獺走失！救援人員「四處廣播」找媽媽 超感人重逢畫面曝光

海洋哺乳動物中心的專家成功讓海獺母子團聚。圖／翻攝自themarinemammalcenter IG

美國加州中部海岸的海洋哺乳動物中心，10月時接獲通報，指出在莫羅灣（Morro Bay）附近聽到痛苦的呼救聲。專家指出，這些聽起來像是人類嬰兒尖叫的聲音，應該是來自一隻2週大的小海獺，牠因跟母親走散所以才會發出叫聲。

根據《衛報》報導，美國加州海洋哺乳動物中心的員工津克（Shayla Zink）表示，跟母親走散對幼年的海獺來說很可能致命，他表示「這隻小海獺真的要依靠從媽媽那裡學到的一切才能在海洋中生存」，通常一隻雌性的海獺會照顧幼年海獺長達9個月，教會牠一切所需的生存技能。

10月某天海洋哺乳動物中心接獲通報後，就跟莫羅灣港口巡邏隊一同展開行動，他們先是將小海獺放置在安全容器中，並錄下牠驚恐的尖叫聲。救援人員計畫開船在附近海域徘徊，並使用藍芽音響播放小海獺的聲音，用來引誘海獺媽媽，之所以使用音響，是擔心小海獺會勞累過度。

救援團隊搜尋海獺媽媽長達兩小時，並不斷循環播放著小海獺的尖叫聲，最後一隻雌性海獺把頭探出水面，並游到船邊。為了確認牠就是海獺媽媽，津克交替在船的兩側播放聲音，這隻海獺每次都會跟隨津克，這也讓津克確信，這隻海獺就是海獺媽媽，隨後他就將小海獺放入水中。

根據海洋哺乳動物中心公開的影像，顯示小海獺起初無助的漂浮在水面上，海獺媽媽則游向小海獺，最後將小海獺抱在懷裡，用手撫摸小海獺的皮毛。見到如此感人的重逢畫面，津克坦言，「我確實哭了一會兒」。

事實上，1920年代以前人類為了獲取皮毛大規模獵殺海獺，導致曾經遍布全球的族群數量銳減，狩獵禁令和棲息地恢復工作幫助南方海獺恢復了部分先前的棲息地，但辛克表示，目前加州地區仍只有大約3000隻南方海獺。津克說，「能夠讓這個瀕危物種與它的母親團聚，真是一個非常特別的時刻，因為這個族群中的每一個個體對於維持它的生存並使其擺脫瀕危狀態都至關重要」。

觀看影片請點→https://reurl.cc/QVLVpM



