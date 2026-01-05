剛出社會卻「被母逼買房」？她壓力爆表發文訴苦

生活中心／尤乃妍報導

事業剛要起步的社會新鮮人，正處於闖蕩、摸索的人生階段，此階段的人通常都會希望能夠先累積工作經驗、慢慢存錢。但根據星洲網報導，一名女子事業才剛剛起步，就被媽媽逼著買房，甚至要求「高價位」，母親的期待讓她倍感壓力。





事業剛起步卻被母逼買「高價位房」？她無奈發文吐苦水引網共鳴

一名女子明明才剛步入職場，卻被媽媽逼著買房，沒有準備卻又不想讓媽媽失望，讓她進退兩難。（示意圖，非關此新聞／擷取自Pexels、民視新聞資料照）

根據星洲網報導，一名剛踏入社會的女子，明明還在闖蕩事業卻被母親逼著買房，母親向她坦言已厭倦租房生活，希望她能盡快購買一間「高價位」的房子。在這樣的期待下，這名女子表示，自己一點準備也沒有，雖然也有許多同齡或是年輕人會被家人慫恿買房，但當能力與家庭期待不成正比時，只會感到十分無力。

女子原本的人生規劃是先工作一年，將舊債還清之後慢慢存錢，但母親的期待讓她的規劃完全被打亂。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）

這位女子不僅才剛踏入社會，甚至還有舊債需要先償還，現在被母親趕著買房，讓她原本打算先工作一年、還清舊債、存點小錢的規劃全被打碎，但為了不讓媽媽失望，也只好開始物色房子。買房還不夠，母親進一步要求「高價位」，挑選過程中又有諸多要求，進退兩難的她只好在網路上大吐苦水。文章一出後，引起許多網友共鳴，有不少人理解她的左右為難，不過也有人勸她量力而為，千萬不要硬著頭皮買，以免未來陷入更大的經濟與精神壓力。

原文出處：事業剛起步卻被母逼買「高價位房」？她無奈嘆「找房又被嫌」引網共鳴

