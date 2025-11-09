剛出社會月薪47K！ 他猶豫「先買房還是買車」 網見1條件秒選：起點已是人家終點

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

隨著房價高漲，生活壓力不斷增加，許多年輕人都面臨著「先買房還是先買車」的兩難抉擇。近日，有網友發文分享，自己月薪4萬7千元，家中已擁有多處房產，不論買房或買車家人都願意資助，但只能二選一，讓他十分猶豫。對此，有網友認為，「車吧，你的起點已經在pr99白手起家的人生終點，你需要的是人生體驗與美好回憶」。

有網友剛出社會，猶豫要買車還是房（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「先買房還是買車？」為題發文，表示自己今年24歲，目前月薪約4萬7千元，沒有學貸、也無孝親費壓力。家人在新竹有三間房、台北有一間，他目前就住在其中一間，不用繳房租。原PO也透露，剛出社會想要買車或房，而若要買車，家人願意贊助60萬元，其餘由他自行負擔；若要買房，家人則會支付頭期款，但金額未定。不過家人只允許他「二擇一」，因此讓他相當猶豫。

廣告 廣告

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，許多人建議買車，「車吧，你的起點已經在pr99白手起家的人生終點，你需要的是人生體驗與美好回憶」、「你家有房子了，也沒有什麼安定感的問題，所以就買台車吧」、「都這麼多房子了，當然是買車阿。而且是特斯拉或者保時捷」、「可以考慮60萬內的中古車，然後自己的錢買房」、「有房子住了，沒自己的愛車開，當然選擇車呀」。

不過也有網友認為，買房仍是更穩健的選擇，「買房頭期動輒3、5百萬，買車只有60萬，還要選嗎？房買來出租等於你房貸也抵掉了，生活不變，等你車變成剛需時，再增貸出來買車就好了」、「先買房租給別人，一年後重新鑒價把多的錢貸出來買車」、「我會推薦先買房，因為車子是負資產」、「一定是買房吧，除非買房頭期一樣只贊助你60」。

更多FTNN新聞網報導

萬華70年老店歇業！「昶鴻麵點」走入歷史 必比登菊花肉麵成絕響

地上型停車場有風險？網友憂颱風成災 真實優缺點曝光

月薪5萬卻存不到錢？ 28歲北漂妹嘆：是不是很廢

