剛出車庫！控租客超速、妨礙安寧 管委會要「強制搬離」

租客承租一棟台南的透天厝，沒想到卻接連被反應製造噪音、車速過快等問題，甚至管委會制定新的住戶公約，控訴租客妨礙安寧、違反速限，要求她30天內強制搬離，房東也要扣除押金，但這名租客提供影片，喊冤自己沒有車速太快。

租客與鄰居的爭執起因於開車出門時被指控車速過快。當租客駕車離開車庫時，鄰居的小孩發出尖叫，隨後租客收到標示「危險駕駛」的改善通知。在此之前，鄰居已投訴租客無故製造噪音。雙方站在門口溝通時，鄰居抱怨租客洗澡水聲太大導致無法入眠，認定這屬於「妨礙安寧」行為，並指控租客車速過快威脅孩子安全。這些投訴最終導致房東要求租客在30天內搬離，同時扣除押金。

這些投訴最終導致房東要求租客在30天內搬離，同時扣除押金。（圖／TVBS）

租客出面為自己辯護，強調自己車速並未過快，也沒有「妨礙安寧」，平時租金也按時繳納。她表示：「清洗露臺，水濺到樓下去，也是被曲解說我惡意的想要拿水去潑他們的小孩，30天完全都不在家，就被貼第一張說我妨礙安寧的單子。」租客反控管委會聯手打壓，甚至在未通知開會的情況下新訂「住戶公約」。儘管租客拒絕簽署，房東仍以違反公約為由要求她搬離。

儘管租客拒絕簽署，房東仍以違反公約為由要求她搬離。（圖／TVBS）

租客進一步表示：「你說我違規，但是你沒有辦法舉證，就要把我的押金全部扣除，再來是管委會就都是這邊鄰居自己組成的。」對此，梁家瑜表示：「當時候房東和房客所簽訂的租賃契約，並沒有約定終止租賃契約的條款，包含違反規約這件事，那房東依法就不得隨意中止租賃契約，也不得隨意沒收押租金。」目前租客能否拿回押金、房東是否有權要求搬離，如無法達成共識，最終可能需要透過法律途徑解決。

