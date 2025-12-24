剛出道就唱北中南跨年！帕拉斯上街頭發傳單圈粉

帕拉斯PALLAS推出首張創作專輯《下天堂Falling Down to Heaven》，同名主打MV推出短短六天，觀看數已破17萬點閱，四位成員主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）也親自走上街頭派發傳單，一步一腳印宣傳。

帕拉斯西門町、小巨蛋場外會粉絲、發傳單，誠懇推薦專輯，意外獲得許多婆婆媽媽熱情支持，不少民眾當場被圈粉買專輯，他們也合照、簽名有求必應，有不少歌迷跟著他們從頭跑到尾。有趣的是，發傳單對業務出身的FAMA和漢堡輕而易舉，但成員中自認較內向的小葵和大寶，就有些苦惱怎麼跨出第一步，但在FAMA和漢堡私授下，也很快打開心房與民眾親切交談。

接下來的跨年演出，帕拉斯將登上「閃耀新北1314跨河煙火晚會」、台中水湳中央公園的「2026台中最強跨年夜」，最後再趕往台南晶英酒店「霸道趴」，甫出道便成功「集郵」北中南三場跨年。