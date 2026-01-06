剛出道就捲MV爭議！帕拉斯首露面回應 曝違反禁愛令需賠千萬

新人樂團帕拉斯PALLAS 出道不到一年就備受矚目。（圖／迷音樂提供）





新人樂團帕拉斯PALLAS 由小葵、漢堡、Fama和大寶組成，出道不到一年便備受外界矚目，日前更一連趕場3場跨年演出，人氣水漲船高。未料近日卻爆出首支主打歌〈下天堂〉MV原先有另外一個版本，雙方談好以互惠方式進行，但最後卻未被採用。對此，帕拉斯今（6）日舉行記者會，首度露面澄清爭議。

被問及網路上的爆料爭議，帕拉斯表示：雙方在經過2次的對談後已經達成共識，「非常感謝當初參予拍攝的每一位辛苦的工作人員及團員們，我們對於與這支MV『擦身而過』感到遺憾。」而對方也願意將版權歸還給帕拉斯，至於經紀公司的評估及安排，身為新人的他們一切尊重。

貝斯手漢堡（左前起）、吉他手小葵、主唱FAMA、鼓手大寶談公司禁愛令。（圖／迷音樂提供）

團長小葵也坦言，團員們平常十分活網，幾乎每一則留言都會看，在看到爆料當下心情深受影響，「我們都非常希望能把作品做好，就只有這個目標，我們也沒想到簽進公司之後會發生這些事情，對我們來說也是蠻驚訝的」，但後來換位思考後理解對方也有想要訴求的事情，因此沒有在第一時間回應爭議，所幸現在事件平安落幕。

而全團平均年齡不到24歲的帕拉斯，目前全員單身中，被問及是否有禁愛令，帕拉斯也坦言，為了能夠專注於事業，公司確實有下達禁愛令，若是違反就需繳交「戀愛稅」，至於罰款金額是否會將身家都賠進，小葵則笑說：「我其實沒有細看」，一旁的經紀人聽後也補充：「我合約裡面確實是賠千萬沒有錯，這樣才能好好限制住他們啊！」



