剛分手就喜歡別人？專家揭「無縫接軌VS劈腿」差別：不愛了就放手

人們劈腿的9大理由



「為什麼愛情會變呢？」這句話出自2001年韓國電影《春逝》，儘管歷經長久歲月，依然是大家朗朗上口的名台詞。或許是因為這個問句，讓很多認為愛情恆久不變，沒想到最後卻以分手收場的人心有戚戚焉吧！但是，愛是會變的。雖然愛是一種體驗，但同時也是一種情緒。

當情感日趨平淡、無法從對方身上感到魅力、經常失望且發覺價值觀不同、分歧漸多之際，或是身邊出現了更好的對象時，愛會消失，也會轉移。這是因為雖然愛的開始與情感維繫都是利他主義，但同時也極度自我中心。

人類學家海倫．費雪表示，「人們劈腿的理由」大致有下列幾種：

想製造名目分手

想引起戀人的關注

為了獲得獨立自主的生活

想證明自己依然有魅力，並希望能被理解

需要有人一起說話，或是分享親密感

單純渴望性愛

為了尋找真正完整的愛

想報復戀人

欲追求極致的快感、興奮與顫慄感

除了上述理由外，還有另一種說法是，男性就算與現在的戀人沒有任何問題也會劈腿，而女性則多半是因為現在的情感出現裂縫才會出軌。

某些心理學家認為，慣性劈腿是因為內心還停留在「幼兒階段」，因此無法長時間對一個人忠誠。不只如此，若成長期是孤獨的，就會因無法體驗健康的依附關係，而較沒辦法承擔責任，並與異性維持長久的關係。

雖然不須因為另一半的一點搖擺不定，就急著決定分手，但如果對方慣性劈腿到危及兩人的感情，最好還是果斷分手比較好。因為愛是仰賴信任才得以成長茁壯的。





無縫接軌也不全然是壞事？



分手後馬上和其他人交往的行為，我們會稱之為無縫接軌。分手是很痛苦的，若無法再繼續交往的兩人都能找到新的緣分，就這點看來，無縫接軌也不全然是壞事。比起兩人的裂縫已經大到無法修復，卻硬拖著不分手，陷入一種什麼都不是的狀態，還不如果斷分開，之後各自重新出發。

而無縫接軌之所以會成為話題，是因為在分手不久立刻有了新戀情，不免讓人懷疑有「時間重疊」的疑慮。就分手的禮儀來說，分手後，應該要經過一段時間的沉澱，再開始新戀情，這是無庸置疑的。只不過，人心有時候沒有辦法那麼果斷乾脆。

有些情況是，因關係變淡並受到外面的吸引，心裡同時有了還沒分手的戀人與在意的新對象，不知不覺就變成無縫接軌，當事人的心中應該也是相當掙扎。

當然，承受心中的孤獨感、歉意、羞愧與後悔是當事者的責任，並且基於體諒，希望盡可能不要讓另一半知道這個過程。因為被所愛之人背叛留下的傷痛會成為創傷，也可能對往後的關係造成負面的影響。





這一種無縫接軌更可怕



無縫接軌大致上可以分成兩種：

一是在還沒與戀人分手的狀態下就與新對象交往，並在兩人之間不斷評估，最後選擇新對象的情況。

另一種是分手當下的確沒有新對象，但因為寂寞與悲傷，或是想報復前任而立刻跟其他人交往。

我們先討論第一種，也就是還沒跟戀人分手就和新對象交往的情況。交往時，腳踏兩條船並猶豫哪一個好，這種狀況會讓前任感覺被背叛，也容易受他人指責，但其實這種無縫接軌是非常普遍的。並不是下定決心刻意要背叛前戀人，而是在兩人關係岌岌可危時，遇見了新對象，因此選擇分手。

尤其，女性在戀愛中對親密感與關心等情緒部分需求相當高，當交往的對象對自己沒那麼關心，而身邊出現更好的對象時，就容易變心。實際上，劈腿的情況也大都是如此，對現在的關係感到孤獨或不幸，感受不到另一半對自己的愛意時，更容易受到動搖然後跟另一個人交往。

而無縫接軌的第二個情況其實比第一種更令人擔心，因為這意味著，在內心還沒完全整理好的狀態下，就和他人展開新關係。所有的離別都需要花時間哀悼，因為要把曾經熱烈相愛、恨不得融為一體的人，進行從外到內的「清空作業」。

若沒有經歷哀悼期，就與他人交往，雖然短期內可能可以填補內心的空虛感，但一段時間過後，心裡一定會感到混亂。與一個人分手，要等待那個人在自己身上留下的味道慢慢褪去，也就是需要花一段時間讓我們完完全全的回歸自己，而非還處在前一段關係中。

直到就算在偶然的狀況下也完全不會想起那個人的名字、即使想到他也不再感到悸動或難過，這個時候再對新的人打開心房，也是對往後對象該有的禮儀。這段時間內可以學習、閱讀、和朋友維繫友情，以及提升自己的內外在等這些先前因戀愛而疏忽的事，把重心回歸自己身上。

此外，萬一我們的另一半無縫接軌了，雖然一定會很生氣並覺得遭到背叛，但既然那人的心已經離開了，還是盡快放手會比較好。報復心態其實只會讓自己更受傷，因為這反而時刻提醒自己那些不愉快的感情，讓自己變得更悲慘。

既然他已經無心，就放手吧！寬容不是為了成全誰，全是為了自己。或許，放手讓他走也是愛，分手的這段路也要好好的收尾，才是真正的結束一段感情。

