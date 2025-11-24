剛到韓國就PO文！子瑜連發10美照：回家真好

子瑜發10張高雄照片。（圖／翻攝自子瑜IG）





韓國女團TWICE於高雄世運主場館連續兩日開唱後，台灣成員周子瑜今（24日）一早隨隊返韓，稍早抵達首爾後首度分享返台演出的心得。她以短短16字表達滿滿情感，並公開多張後台合照，貼文一出立即吸引大量粉絲湧入留言，直呼「歡迎回家」、「辛苦了」。

子瑜與團員清晨在高雄小港機場現身時，被問到回台灣開唱是否開心，她點頭回應。抵達韓國後，她於社群平台發文寫下「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好」，並上傳10張舞台背後的照片，最後一張是高雄世運場館。她稍後再次編輯貼文，加上「Kaohsiung」與「家」的圖案，展現回到家鄉開唱的深刻感受。

這兩場演出期間，TWICE成員也陸續透過IG以繁體中文向粉絲致謝，包括Momo、娜璉、志效等人皆用中文留言，令台灣粉絲備感溫暖。

網友紛紛留言回應「歡迎回家！哇灰常愛哩！（我非常愛你）」、「歡迎回家」、「歡迎回家！！妳是我們的驕傲」、「我們明年大巨蛋見」、「明年三月台北見哦」。



