「剛剛好」的小坪數空間利用術：格局調整×寵物友善營造舒適生活
編輯 游芷涵｜圖片提供 太硯室內裝修有限公司
想要在有限的坪數裡住得舒適，其實不是把機能塞得越多越好，而是「把每一坪空間都利用得剛剛好」！不論是頂客族、毛孩家庭，或是一人獨居的小套房，只要善用格局調整，透過開放式的空間設計，和跨區域的動線整合，就能把看似侷促的空間變成自在生活的延伸。本次小編整理了太硯設計的三個風格與需求各異的案例，一起來看看設計師如何依照屋主的實際使用需求，量身打造最適合他們的家吧！
Project.01 公領域留白與衛浴整併，換來更寬敞的廚房收納
這間18坪的預售屋，原本規劃為三房兩廳，但對僅有兩位使用者而言，空間反而略顯擁擠。設計師透過客變將三房整併為一房，並將多餘空間留給公領域，同時重新規劃廚房與衛浴功能，使每一坪都能發揮使用效益。
原先格局讓空間切割破碎、視覺侷促，因此調整為開放式公領域，使整體動線更加流暢。公領域的收納機能統一沿著牆面設計，搭配細膩的特殊漆飾面，在留白中創造層次感；家具則以可靈活擺放的軟裝為主，不僅保留生活彈性，也能滿足女主人的瑜珈活動與招待朋友需求。整體空間保留足夠的呼吸感，讓「Me time」與「We time」可以自然共存。
廚房區域以一字型的廚具搭配中島，可作為吧台或工作桌利用，讓日常的使用交流情境更為流暢。為了解決收納機能不足的問題，設計師將原先兩間的衛浴整合，縮小客浴僅保留基本廁所功能，把騰出的空間讓給冰箱擺放。
設計師考量居住成員的使用情形，除了調整客浴配置以外，也將主衛浴放大為四件套，增加了浴缸的配置，在客變時期與建商協調，經過精算後將排水管線調整至最邊緣。
主臥在整併後獲得更充裕的空間，設計師將原先其中一間房調整為更衣室，並在中央配置梳妝台，以櫃體取代實牆作為區隔，既保有必要的隱私性，又能維持空間的開闊感。
Project.02 貓咪友善動線設計，打造開放流暢的生活空間
在 24 坪的小坪數中，這對夫妻與四隻貓共同生活，因此格局調整的核心，不只是提升坪效，而是讓「人與貓」在家中能自然共存、自由穿梭。空間較為寬闊的玄關，設計師在中間設置端景柱結合鞋櫃收納作為屏風，讓動線自然分流通往客廳與餐廳兩者，也減少窄小走道造成的壓迫感。
為了化解玄關通往客廳時橫亙其間的樑，並避免空間過於方正而產生壓迫感，設計師以斜面天花的方式處理，不僅柔化量體，也將視線自然引向窗外的山景。同時，電視牆旁的貓跳台亦順勢銜接至天花高度，讓整體動線更為連貫。
原本的三房格局調整為更彈性的「2+2」配置，將其中的一間房劃分為更衣室與書房。兩者之間不以實牆分隔，而是以收納櫃體作為界定，讓場域彼此獨立又保有通透感，同時與主臥、客廳連通，動線更靈活。另一間房則保留為彈性次臥，未來可依需求轉換成小孩房或客房，讓居住規劃更具彈性與延續性。
整體動線以開放式格局為基礎，並規劃了完整的貓步道，充分地利用坪效，放大了貓咪的活動空間。在貓咪的動線規劃上，設計師將牆面收納櫃以開孔層板串連，讓貓咪可以從沙發後方的洞口鑽入櫃體，甚至可以一路走到主臥與更衣室，不會因為坪數小就壓迫了寵物的生活空間。
Project.03 老貓友善開放宅，極簡風兼顧採光與收納
這間16坪的新成屋，原本為兩間小套房，屋主在購入後便決定打通整併，讓空間更開放。屋主飼養了一隻高齡貓，因此希望整體設計能保有她喜愛的極簡風之外，還希望能打造一個對貓咪友善的空間動線，於是設計從一開始客變時就著手調整，打造出更符合生活的坪效配置。
開放式的格局規劃將客廳與臥室之間串連，主要的生活區域都安排在光線最充足的位置，而機能性較強的儲藏室與櫃體則收納於另一側，避免壓縮空間感。
全室採光集中於同一側，設計師以玻璃拉門將廚房和陽台與客廳、臥室區隔開來。這樣不僅保留充足光線，讓空間視覺更開闊，同時也兼具阻隔氣味與日常安全的功能。
更衣與儲藏區域集中在臥室左側，以衣櫃搭配鐵件屏風形成半開放的過渡，不做厚重隔間，使區域有界線卻仍然通透。
臥室與客廳之間改以拉簾作為柔性分界，不僅保留彈性，也方便貓咪夜間走動；為了避免光線過亮造成干擾，簾布選用遮光材質，讓休息時仍能保持舒適。
