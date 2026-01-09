剛創業繳學費 老闆收電費單2個月8萬 賺錢變倒賠

創業的心酸誰人知？新北市一間乾麵店，去年9月才開張試營運，沒想到收到第一張電費單時，竟顯示他們在2個月內用了1.1萬度電，電費高達8萬元，讓業者超崩潰，感嘆繳完電費後反而倒賠，心裡瞬間淌血，引起討論。

位於新北市新莊區的頭家乾麵，去年9月起開張試營運，業者用心烹煮美食，沒想到收到第一張電費單後瞬間傻眼了，因為上頭顯示，該店在9月、10月共用了11429度電，最終電費為7萬9857元，店家近日在Threads上分享該張電費單，感嘆「繳完了還倒賠，心在淌血，我只是一間小小的麵店」。

廣告 廣告

驚人電費單火速在網路上引起討論，不少人說「我20年前創業的時候，電費飆到3萬多，請兩組水電師傅都查無問題，結果最後台電抓到是電表壞掉，更換之後變成5000多元，差超多」、「建議把總電源關掉，看看是不是被偷電」、「只是一間麵店，你這個用電量很不合理」、「就算冰箱門不關、冷氣開到會下雪，感覺都不可能用這麼多電」、「火鍋店12月電費3萬路過，你這一定有問題」。

也有內行人分析，普通尺寸的冰箱用電量大約是每小時1度，同時開40支日光燈也是1度電，冷氣通常會在1至4度電之間，煮麵機再怎麼誇張，每小時也頂多6度而已，林林總總加起來每小時用電應該不會超過15度，若實測用電度數不合理，建議逐一測試每種電器的用電量，抓出真正的吃電怪獸，長期下來可以省不少錢。

原PO則透露，因為是第一次創業的關係，起初沒有改成營業用電，收到電費單後已經立刻去改了，加上後期天氣變涼的關係，冷氣也比較少使用了，目前還在等下一期電費單，希望能夠有所幫助。

更多中時新聞網報導

五月天台中站最終場 不忘Jolin「大蟒蛇」

大學法逾20年未修 教部將與各校討論

冷氣團接力報到 西部低溫10度以下