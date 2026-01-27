剛加入就遭黑衣人狹持！黃偉晉用臉接道具 慘摔倒地翻滾

探員們遭黑衣人無預警狹持。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）





推理實境節目《百分之一相對論》，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，最新一集播出第二單元《歡迎來到黎明別館》上集，全新探員黃偉晉也正式加入時空調查局，為了還原故事背景，劇組特地前往位於北投「中心新村」拍攝，將眷村中的數棟老宅翻新打造成節目中的主要場景，同時也請來了眾多實力派演員喜翔、韓瑜、伊正、馬力歐、周曉涵、廖允杰、鄭煒齡Rin，以及首次挑戰戲劇的網紅喬瑟夫來擔任擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC）。

探員們在第一單元的任務結束後，睽違一年再次披上時空調查局的制服出動，隊長陳漢典摩拳擦掌的表示：「這一年我們可沒有白混，都有各別自主訓練」新加入的探員黃偉晉因為常常在遊戲當中脫穎而出，因此被大家寄與厚望，緊張的表示：「你們不要把重擔都放在我身上喔。」

喜翔飾演楊家主人壓迫而沉靜的家族主宰「楊強瑞」，韓瑜飾演楊家大女兒「楊金晶」、與馬力歐所飾演的家僕「梁子臨」彼此牽制又相互攻防、各懷鬼胎，男團成員廖允杰飾演韓瑜的老公「陳海」，周曉涵飾演楊家小妹「楊桐花」，新生代演員鄭煒齡（Rin）則飾演周曉涵的養女「楊孫貽」、以及首度挑戰結合解謎跟戲劇的網紅喬瑟夫所飾演的楊家二哥「楊銀樹」，一家人被捲入楊家的爭產兇殺案，融合懸疑氛圍與心理推理猶如日本動漫「名偵探柯南」

韓瑜、周曉涵 陷入爭產兇殺案。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

韓瑜、周曉涵 陷入爭產兇殺案。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

首度加入時空調查局的全新戰力黃偉晉，在節目剛開始時發生了一件趣事，因為數名黑衣家僕突然出現嚇壞眾探員們，在一陣慌亂當中偉晉用臉直接「迎接」道具，撞到整個人在地板上打滾，讓偉晉又氣又好笑，不少網友也擔心偉晉因此受傷，紛紛送上關心，回想起當下過程黃偉晉也在直播當中分享：「還好我沒有跌得很慘，不然應該是會脫皮」

被問到哪一位NPC出現時最驚訝，黃偉晉表示：「喜翔哥！因為以往只能在電影當中看到他，沒有想到會出現在我眼前，而且他的氣場真的好強大！」而其中有一個解謎環節必須要完成指定的劍玉指令才能往前推進，當探員們都一籌莫展時，潘君侖率領眾探員們成功解謎，節目後半段潘君倫也與黃偉晉雙帥聯手突破關卡，潘君侖也在直播中分享到：「偉晉是一個腦袋轉非常快，又很靈活的探員，有他在他可以馬上幫我們找到突破口，讓大家馬上有一個方向去解謎。」

另一個值得稱讚的是先前有在直播中透露過患有「幽閉恐懼症」的探員宋偉恩，為了成功解謎竟獨自闖入寬70公分寬的黑暗密道拿取關鍵道具，過程中慘遭「日本武士」追殺，回想起錄影過程宋偉恩表示：「其實我原本想請潘君侖來執行，但我覺得我必須要做出一些貢獻，不能這種勇敢的事情都交給其他探員，我再這樣下去可能會被換掉，所以我來！」不少網友笑說：「偉恩太勇敢了！」、「請問是梁靜茹給的勇氣嗎？偉恩太厲害了」。



