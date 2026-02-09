剛升格當爸！高揚凱現身親子手作活動 推廣健康台灣盼孩童健全發展

大安文山區市議員參選人高揚凱參加由台灣兒童促進發展協會主辦的「景美樂新年親子手作 DIY」活動。圖：高揚凱辦公室提供

昨(8)日下午，大安文山區市議員參選人高揚凱參加由台灣兒童促進發展協會主辦的「景美樂新年親子手作 DIY」活動，與許多親子家庭一同共度溫馨歡樂的午後時光。

儘管昨日下午體感溫度僅約八度，現場仍湧入數千名大小朋友共襄盛舉。圖：高揚凱辦公室提供

台灣兒童促進發展協會自成立以來，始終以兒童的健康發展為核心目標，致力結合各界資源與教育專業，持續開發多元且具啟發性的兒童教學資源。協會表示，希望透過一場接一場的親子手作DIY活動，培養孩子動手實作的能力與協調性，並在過程中激發自主學習與創造力；同時也藉由親子共同參與，促進家庭互動與親子關係的和諧，逐步營造「家庭好、社會就好；社會好、國家就好」的正向循環。

高揚凱表示，他自己也才剛做爸爸、女兒出生之後更讓他知道子女教養是各個家庭都會面臨的課題，他高度認同台灣兒童促進發展協會長期推動的理念與行動，未來也將持續與協會合作，在大安、文山地區推動同樣以家庭為核心的Family Day活動。

高揚凱又提到他呼應賴總統的健康台灣、要來推廣健康台北，讓更多台北市的孩子在寓教於樂中健全身心發展，進一步促進家庭和諧與社會安定，這也是健康台北想要促成的一個目標。

此次活動於下午14時在文山區景華公園熱鬧展開，儘管昨日下午體感溫度僅約八度，現場仍湧入數千名大小朋友共襄盛舉，除在地居民外，也吸引不少來自大安區的年輕家庭前來同樂。活動內容豐富多元，包含親子手作DIY、深受孩子喜愛的空氣城堡、精彩的魔術表演以及趣味十足的腹語玩偶秀，現場並發送總統府紅包袋與春聯，洋溢濃濃年節氣氛。整場熱鬧溫馨的親子活動於下午17時圓滿落幕。

