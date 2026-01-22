剛卸任大同副董就涉內線交易 「西門町地王」吳振隆100萬交保

【記者張欽/台北報導】有「西門町地王」稱號的吳振隆，去年10月才卸下大同(2371)副董事長職務，豈料，他涉嫌與兒子、樂迦再生科技(6891)董事吳峻毅，在樂迦利多的重大訊息發布前，於禁止交易期間買股獲利，檢調昨兵分14路搜索吳振隆父子住處，並約談吳家父子及涉案人員，檢察官複訊後，今天凌晨依《證券交易法》內線交易等罪，諭令吳振隆100萬元交保，限制出境出海，吳峻毅無保請回，其餘被告各以5萬元至30萬元不等金額交保。

在北市西門町商圈擁有許多不動產的吳振隆，多年前就入股大同公司，在股市有「大同四大天王」稱號，也曾經營掌握大量土地資產的大同資產公司（原尚志資產），他去年辭去大同副董事長職務後淡出經營核心，豈料，不到3個月就被搜索。

至於樂迦再生科技，是一家細胞產品CDMO服務的公司。檢調據報查出，吳振隆的兒子吳峻毅是樂迦董事，父子涉嫌在樂迦發布重大利多消息前，買進樂迦股票獲利，士林地檢署昨日指揮調查局北機站，兵分14路搜索吳家父子住處，並約談父子等人。

已高齡72歲的吳振隆，以其精明的商業手腕累積百億財產，被封為「西門町地王」。他早年買賣布料起家，曾創立JUN男裝品牌，2016年間，他以數十億元價格賣掉旗下有線電視，隔年再斥資22億元買下台北西門町的好樂迪西寧南路大樓，在西門町擁有多筆商業地產，每年租金收入就高達近億元。

直到去年7月，大同公告董事會法人代表變更，另包括吳振隆等主要股東陸續減持大同股份，同年10月9日，吳辭去大同副董事長及大同資產董事長、上櫃子公司大世科董事長等職務。

豈料，吳振隆與兒子吳峻毅被檢調查出涉嫌在樂迦利多的重大訊息發布前，於禁止交易期間買股獲利，昨天被帶回偵訊後，檢察官諭令吳振隆100萬元交保，吳峻毅則無保請回。其餘涉案人員則分別5萬元至30萬元不等交保。

