剛吃完耶誕餐！母女出急診室後離奇同亡 5醫護涉過失致死遭調查

國際中心／陳佳鈴報導

一對分別為50歲與15歲的母女，疑似在吃完耶誕節晚餐後出現劇烈不適，經三度就醫搶救仍宣告不治。（示意圖-非該新聞事件人物／Unplash）

義大利南部皮耶特拉卡泰拉（Pietracatella）小鎮於聖誕期間爆發駭人家庭悲劇！一對分別為50歲與15歲的母女，疑似在吃完耶誕節晚餐後出現劇烈不適，經三度就醫搶救仍宣告不治。由於兩人兩度就醫卻遭急診室勸回後猝逝，當地檢方已依過失致死等罪名，將5名醫療人員列為調查對象。

受害者為50歲的艾希（Antonella Di Ielsi）及其15歲女兒莎拉（Sara Di Vita）。12月23日，全家的耶誕餐菜色包含魚類、海鮮與蘑菇的節日晚餐，隨後母女倆出現嚴重腹痛與噁心。2人曾於25、26日兩度赴坎波巴索（Campobasso）的Cardarelli醫院求診，當時就被確診為食物中毒後，醫師仍然放行母女出院。

廣告 廣告

不過27日兩人因病情惡化第3度入院，病情急轉直下，女兒莎拉於當晚22時30分病逝，母親則於翌日清晨不治。55歲的父親吉安尼同樣出現不適，已轉送羅馬加護病房治療；18歲的長女則因未共餐逃過一劫。

當地的醫院主任表示，兩人臟器衰竭速度異常迅速，死因尚不排除急性腸胃炎、肉毒桿菌或中毒性肝炎。調查人員已在死者家中查扣貝類、墨魚及包裝蘑菇等剩餘食材送驗，以釐清是海鮮污染或化學中毒所致。全案目前由法醫解剖及食品化驗報告進一步釐清中。

更多三立新聞網報導

撞死雲林雙屍還肇逃！死者身分曝「勤奮人妻、獨居伯」魂斷上班路

日本首相高市早苗入住官邸 百年「鬧鬼」傳說再引關注

惠來醫療體系「在宅急先鋒」再升級！斥資添購行動醫療車強化基層量能

資深藝人曹西平驚傳驟逝！生前長文曝光人生最大遺憾

