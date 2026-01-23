剛吃飽又嘴饞！竟是假性飢餓 醫揭「5大警訊=缺水」大腦被騙了

記者鄭玉如／台北報導

許多人剛吃飽，仍感覺嘴饞，可能是水喝不夠。家醫科醫師陳欣湄提到，在門診觀察發現，許多自覺「一直很餓」的患者，真正問題是長時間水分攝取不足，若出現「尿液顏色偏深黃或味道重、嘴唇乾、便祕、容易疲倦、不算很餓卻一直想找東西吃」，就是身體缺水的警訊。

陳欣湄在臉書粉專指出，大腦中負責「飢餓」與「口渴」的調控區域相當接近，當身體水分不足時，大腦有時會將「口渴」誤判成「需要能量」，因此產生想吃東西的感覺。另外，缺水時還常伴隨疲倦、注意力下降、頭痛、嘴乾、情緒煩躁等狀況。

陳欣湄建議，若突然感覺飢餓，先別急著翻零食櫃，可做一個簡單測試，喝250至300毫升的水，等10到15分鐘，再問自己還餓不餓。不少人會發現，原本「一定要吃點什麼」的感覺，會隨補水而逐漸消失，若是真的飢餓，大多會想吃正餐，假性飢餓則多半只想吃甜食、重口味、冰飲或零食。

陳欣湄分享每日黃金飲水量，公式是「體重（公斤）× 30～35毫升／天」，以50公斤的人為例，一天約喝1500至1800毫升。若出現「尿液顏色偏深黃、氣味較重」、「嘴唇乾裂、容易嘴破、皮膚乾燥」、「便祕、腸胃蠕動變慢」、「容易疲倦、頭痛、注意力不集中」、「明明不算很餓，卻一直想找東西吃」，表示身體缺水了，建議分散補充，讓身體穩定吸收，別等到口乾才喝水，口乾往往已是輕微缺水的表現。

