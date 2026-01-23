剛吃飽又嘴饞？醫師揭驚人真相：你不是真的餓 快檢查「5大缺水訊號」

很多人明明吃飽卻有嘴饞，醫師提醒可能是大腦誤判，有可能是身體缺水的訊號，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

不少中午吃飽之後，沒多久又會突然想吃東西。醫師陳欣湄指出，可能是身體缺水把口渴訊號誤判成肚子餓。她建議，遇到這種情況，可以先喝250至300毫升的水，再等10至15分鐘試試，或許嘴饞的感覺就會慢慢消失。陳欣湄也提供5自我檢查的方式，包括從尿色深、嘴唇乾、頭痛、易疲倦等身體狀況判斷是不是缺水。

「飢餓」和「口渴」調控區很近 大腦易誤判

家醫科醫師陳欣湄近日在臉書發文指出，大腦裡負責飢餓與口渴的調控區域非常接近，當身體水分不足時，就會把口渴誤判成需要能量。所以她在門診遇過不少患者，中午才吃飽，沒多久就嘴饞，或者下午突然想吃甜食，但查明原因都是因為水喝太少。

陳欣湄表示，中研院從動物模型研究發現，大腦處理渴的訊號時，也可能影響控制覓食的回路，於是開始想要找食物，但身體真正想要的其實是水，缺水時還會伴隨疲倦、注意力下降、頭痛、嘴乾，情緒煩躁，在這樣的情況下，就更容易用「吃」來補償。

假性飢餓 會想吃甜食、冰飲

「真的餓，會想吃正餐；假性飢餓，多半只想吃甜的、重口味、冰飲或零食。」陳欣湄指出，如果突然覺得餓，要判斷是不是缺少，可以先喝水250至300 毫升的白開水，等個10至15分鐘，再確認自己還餓不餓？也許那個吃東西的感覺就會慢慢淡掉。

體重50公斤的人 一天至少要喝1500毫升

至於，一般來說，應該喝多少水才夠？陳欣湄提出「體重（公斤）×30至35毫升」公式，指50公斤的人，大概要喝1500至1800毫升的白開水，且不要一次喝完，應該化整為零慢慢喝。

尿色深、嘴唇乾、易疲倦 身體可能已缺水

另外，陳欣湄提到，身體有沒有的缺水，可以從5個身體訊號自我檢查，第一是尿液顏色是否偏深黃、味道重；第二嘴唇是否乾燥、容易嘴破、皮膚乾；第三是有沒有便祕、腸胃蠕動慢；第四是是否容易疲倦、頭痛、注意力差；最後一個是明明不算很餓，卻一直想找東西吃。

