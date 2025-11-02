剛吃飽又餓！營養師列「假性食慾」5徵兆 示警：容易越吃越焦慮

生活中心／張尚辰報導

薛曉晶表示，當人處於孤單、焦慮或是無助狀態時，會特別出現想吃炸物、甜食的衝動。（示意圖／資料照）

你是否也有過明明剛吃飽沒多久，但還是想吃東西的感覺？營養師薛曉晶列出多項研究表示，這其實是大腦製造出的「假性食慾」，大腦有時會誤判身體的狀態，將壓力或空虛解讀為「想吃」。對此，她列出假性食慾的5大徵兆，建議民眾可以多練習「正念飲食」，訓練大腦重新校正「飢餓訊號」，別再「用吃來處理壓力」。

薛曉晶31日在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」中發文，文中她引述多篇研究文章，指出當人處於孤單、焦慮或是無助狀態時，大腦會錯把這種內在匱乏訊號解讀為「想吃東西」的衝動，這就是所謂的「情緒性進食（emotional eating）」，但這種假性食慾並不能真正滿足內在的需求，反而容易讓人越吃越焦慮。

研究發現「壓力會讓大腦『說謊』來製造假的飢餓感」，研究人員只透過播放「模擬胃部咕嚕聲」的聲音，就讓受試者產生強烈飢餓感，這意味著，大腦有時會誤判身體的狀態，將壓力或空虛解讀為「想吃」。

薛曉晶指出，許多人在感到焦慮或疲倦時，都會選擇用吃東西來轉移注意力，這種行為雖然在短期內確實能讓腦部分泌多巴胺，產生快感，但研究顯示，情緒性進食帶來的滿足短暫，卻會伴隨更強烈的罪惡感與空虛。

對此，薛曉菁列出「假性食慾」的五大徵兆，以及3個訓練大腦校正「飢餓訊號」的步驟，提醒民眾學會分辨「真餓」、「假餓」，別再「用吃來處理壓力」。

【假性食慾】

1.吃完正餐不到一小時又想吃甜食。

2.心情不好時特別想吃東西。

3.明明不餓卻不斷找東西咬。

4.吃完後出現內疚或空虛感。

5.晚上特別容易嘴饞。

【正念飲食3步驟】

第一步：覺察現在的「想吃」從哪裡來？

●真飢餓：距離上一餐3小時以上、有輕微咕嚕聲、吃什麼都可以。

●假飢餓：剛吃飽不到一小時、只想吃甜的或炸的、情緒低落時才出現。

第二步：用非食物的方式安撫自己

●泡一杯熱茶、做深呼吸三次。

●聽音樂、散步、伸展身體。

●寫下自己當下的感覺。

第三步：用「穩定型點心」代替暴食

●地瓜＋無糖豆漿。

●無糖優格＋燕麥＋肉桂粉。

●山藥泥＋枸杞。

●黑巧克力＋堅果＋深呼吸三次。

