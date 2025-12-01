剛和女密友打完球 「夜店大亨」夏天倫遭20公分刀砍

夜店大亨夏天倫。（圖／東森新聞）





昨（30）天晚上6點多，「夜店大亨」夏天倫跟女性友人打高爾夫球，結束時要離開停車場，才剛繳完費，就被埋伏多時的兩名惡煞噴辣椒水、持20公分的刀械攻擊，友人也因此遭受波及。兩名惡煞犯案後分頭逃逸，奇怪的是，其中一人卻在案發後一小時重回現場，一開始聲稱要牽車，之後又改口說要自首，被移送法辦。

左手臂緊急包紮，警車救護車停了一整排。夜店大亨夏天倫30號晚上6點多，被惡煞伏擊持刀砍傷，他第一時間錄影存證，送往馬偕醫院救治，衣服褲子留下斑斑血跡。

夜店大亨夏天倫：「我在生意上，沒跟任何人有糾紛，我只是去打個球，然後去車上的時候，就被兩個黑衣人，拿著辣椒水先噴我，然後再因為我那時候，眼睛看得不是很清楚，所以用棒子還是刀（攻擊）。」

案發前在限時動態發文，和女性友人一起去打高爾夫，兩人過去也在社群平台上分享一起健身運動的影片，但夏天倫當天打球結束要離開，才剛繳完費準備牽車，停車場就冒出兩名黑衣惡煞，先噴灑辣椒水，再拿出刀械棍棒攻擊，導致夏天倫左手臂留下15公分刀傷，右手臂跟眼睛腫脹，女性友人也因此遭受波及。

重回現場可以看到這個停車場有對外經營，而根據了解，兩名嫌犯當時是開車，到現場埋伏了超過一小時才動手，在案發之後還把車輛和作案工具，留在現場分頭逃逸。

負責開車和動手的林姓嫌犯第一時間徒步離開，沒想到一個多小時後竟然又重回事發地，一開始供稱要來把車開走，之後又改口說要去自首，但是被問到犯案動機，怎麼掌握夏天倫行蹤，他通通不肯交代，說要等律師來再說。記者vs.林姓嫌犯：「是有被指使嗎，是預謀的嗎。」

夜店大亨遭惡煞砍傷，恐嚇意味濃厚，如今嫌犯一人落網，一人還在逃，背後到底是誰在指使都還是一團謎。

