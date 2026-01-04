剛唱完小巨蛋! 丁噹演唱會移師高雄"推出客製歌單"

生活中心／綜合報導

偶像劇主題曲女王丁噹，去年底剛唱完小巨蛋，明年4月移師高雄，更為了南台灣，推出客製歌單，呼籲粉絲一場看完意猶未盡的話，記得再看第二次！

歌手丁噹"我愛他"：「我愛他轟轟烈烈最瘋狂，我的夢狠狠碎過卻不會忘，曾為他相信明天就是未來，情節有多壞都不肯醒來。」

光熙不行，他不能捐！熟悉旋律一下，要全場大合唱，當然不是問題，只差沒喊出這句經典台詞。偶像劇主題曲女王丁噹，才剛唱完台北小巨蛋，2026首唱，移師高雄，誠意滿滿。

剛唱完小巨蛋！丁噹演唱會移師高雄「推客製歌單」

全場大合唱我愛他（圖／民視新聞）歌手丁噹：「把我的生日4月17號，把我自己交出來給大家，如果大家有什麼，特別想要聽的曲目，趕快來留言給我。」

透露高雄有客製歌單，就是要粉絲，台北聽完意猶未盡，就趕快買票，來高雄再聽一次。而為了催人氣，丁噹也在演唱會前，搶先南下辦簽票會。只是沒想到，半路殺出一位勁敵！

唉呦弟弟真的太會扭。你是電你是光你是super star。網路暴紅的泰武鄉熱舞弟，也是丁噹歌迷，出席記者會幫偶像站台，熱辣舞姿，讓全場氣氛嗨到最高點！不過丁噹也不能輸，當場宣布出新歌消息，讓歌迷好驚喜。

網路暴紅的泰武鄉熱舞弟，也是丁噹歌迷（圖／民視新聞）歌手丁噹：「剛剛4點鐘又上了一首新歌，（你們知道這件事嗎）。」

2026年丁噹活動多，先是開演唱會，又發單曲，歌迷實在，太幸福。

