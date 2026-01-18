剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他

娛樂中心／綜合報導

F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。

朱孝天在生日當天轉發F4照片，引發網友熱議。（圖／翻攝自IG @kenchu9）

朱孝天生日當天在IG轉發多則粉絲為他慶生的貼文，其中一則貼文使用的正是去年F4難得同框的完整合體照。這張照片一曝光，立刻引發網友熱議，不少人直言「看不懂用意」、「不是說不合嗎」、「現在又想合體了？」質疑他前後態度是否出現轉變。

事實上，朱孝天過去已多次公開談及與其他三位成員言承旭、周渝民、吳建豪的關係，坦言私下並不親近，自2016年後幾乎沒有聯絡。他也曾透露，在收到合體邀約後，選擇主動退出F4的私人通訊群組，原因在於「四個人分屬不同公司、立場與想法各異，事情會變得非常複雜」。朱孝天強調，彼此之間並無不合，只是認為人際關係「淡淡的就好」，日常生活中找不到共同交集。

然而，另一邊的「F3」近期在《F✦FOREVER恆星之城》巡演中，也不只一次談到友情話題。言承旭在演唱會上對粉絲有感而發表示，自己喜歡「可以吵架、但永遠吵不散的朋友」，並點名周渝民、吳建豪，還特別提到新加入巡演的五月天阿信，卻隻字未提朱孝天，再度引起外界聯想。吳建豪則分享，即使平時不常聯絡，但只要兄弟一句話，仍會全力赴約。

對比朱孝天曾在直播中形容其他成員「悶聲發大財」，甚至直言未來恐怕無法再同台，「演不出那種感覺」，如今卻在生日當天轉發F4合體照，讓不少網友解讀為情感與現實之間的矛盾，也有人認為只是單純回應粉絲心意，不必過度解讀。

除了合體爭議，朱孝天近年也坦承，成為F4成員其實並未讓他感到快樂，但原因並非團員，而是他本身並不適合演藝圈生態。據悉，他過去因在直播中多次提前透露F4相關計畫，讓公司相當困擾，最終在多方討論後，F4世界巡演改由言承旭、周渝民、吳建豪三人以「F3」形式重啟，朱孝天則正式退出相關活動。

儘管未參與合體，朱孝天的生日貼文仍湧入大量海外粉絲祝福，包括來自菲律賓、日本甚至挪威的留言，滿滿《流星花園》時期的回憶殺，也顯示F4的情懷至今仍在。只是，在情感、現實與立場交錯之下，F4是否還有再次完整合體的一天，依舊留給外界無限想像空間。

