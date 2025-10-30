剛回暖一天！明氣溫下探1字頭 持續時間曝光

明日即將降溫。（示意圖／東森新聞）





今（30日）多地區回暖，北台灣溫度更是回升到28度，不過千萬不要被短暫的暖意騙了，氣象署提醒，今晚起東北季風增強，明日東北部地區將轉為陰雨天氣，溫度最低可達1字頭。

氣象署表示，今日白天東北季風減弱，多數地區天氣穩定，不過從今晚起東北季風將增強，水氣也將增多，東北部地區晚間會出現降雨，明日雨區將擴大到東半部地區，中南部地區依然是多雲到晴的穩定天氣。

近日天氣提醒。（圖／東森新聞）

氣象署進一步說明，明日氣溫將會下降，東北部地區全天有涼意，清晨溫度下探19到20度，其餘地區白天氣溫較高，但早晚天氣較涼，約21至23度，提醒民眾早晚適量添衣，這波東北季風約持續到下週二（4日），屆時天氣將會明顯回升。

粉專《天氣風險 WeatherRisk》氣象主播簡瑋靚表示，自明日起東北部最高溫度維持24到25度，最低溫約20度左右，這波低溫預估將維持一週以上，僅有下週二溫度將短暫回升到28度，隨後又再度降溫。中南部地區則維持晴時多雲的穩定天氣，高溫都在29到32度之間，無明顯變化。

簡瑋靚指出，11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機率，目前研判生成颱風的機率不低，不過路徑還有很大不確定性，後續仍需密切關注最新預報。