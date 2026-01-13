剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫

生活中心／楊佩怡報導

受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今（13）日全台各地多雲到晴，但日夜溫差仍大，馬祖、金門和部分花蓮地區甚至可能下探 10 度以下。中南部中午雖然溫暖，高溫可達 27 度，但早晚還是要記得穿厚外套。這週雖水氣減少，各地為晴到多雲的天氣，不過民視氣象主播林嘉愷指出，下週一（19日）東北季風再次增強，北部及東北部地區會再降溫。





今（13）日大陸冷氣團南下加上輻射冷卻強，空曠地區出現7度的低溫。（圖／翻攝「阿愷報氣象」臉書）

今（13）日大陸冷氣團南下影響及輻射冷卻，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大。林嘉愷在臉書粉專表示，清晨雖然仍有中高層雲系移入，但僅在中南部，北部雲量少，輻射冷卻強，空曠地區出現了7度的低溫，都會區是的最低溫在板橋8.0度，而在大台北山區附近也出現了逆溫的雲層。

林嘉愷分享未來一週天氣。（圖／翻攝「阿愷報氣象」臉書）

一直到週五（16日），白天氣溫會逐漸回升，但夜間輻射冷卻強，早晚氣溫都偏低。林嘉愷指出，下週一（19日）東北季風增強，雖然冷空氣不多，但北部及東北會稍稍降溫。降雨部分，水氣少，各地大多是晴到多雲；週六、日（17、18日）迎風面的北海岸及東半部有短暫雨，下週一（19日）北部及東部地區也有降雨趨勢。

週二白天至週四清晨的水氣少，各地為晴到多雲天氣。（圖／翻攝「阿愷報氣象」臉書）

中央氣象署表示，今（13）日清晨低溫方面，北部、宜蘭普遍在10至13度，其中北部、花蓮及金、馬有局部10度左右或以下低溫發生，其他地區低溫約15至17度，民眾應做好保暖的措施。白天高溫北部、東半部約落在19至23度之間，中南部高溫可上探25至27度左右。氣象署也提醒，雖各地陽光露臉，氣溫稍稍回溫，但日夜溫差仍大，民眾需視天氣情況增加保暖衣物。





