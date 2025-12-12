剛在AAA拿獎！李伊庚「鹹濕對話」流出 色喊：沒看過E奶

李伊庚再被爆出鹹濕對話。翻攝IG@luvlk89、翻攝X

韓星李伊庚上週六（6日）在台出席「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）獲頒最佳選擇獎，隔天還在「ACON 2025」音樂節大展歌喉，沒想到捲入桃色風波的他，今天再度被爆出「鹹濕對話」，還直接問對方胸圍多少，再度引發軒然大波。

先前爆出李伊庚曾與她聊色的德國女網友（A女），今（12日）再度在社群平台X發文，嗆聲地說：「如果現在還有人以為是AI生成的，請舉手。這真的完全是最後一次了。如果這是真的，那剩下的KakaoTalk對話也是真的吧？我自己也覺得很難為情，但沒辦法。」並同步公開一段記錄了兩人對話的影片。

廣告 廣告

李伊庚與女網友聊天時問起對方罩杯，還直說沒看過E奶。翻攝X

在兩人的IG私訊聊天內容可看出A女在去年1月26日，向自稱是李伊庚的對象傳送訊息：「你是我的理想型，不知道是否能接受外國人呢？」對方回她：「你的韓文真的說得很好，現在在哪個國家呢？」A女接著傳送了語音訊息，還依照對方要求傳了自拍照，而自稱李伊庚的人看了尺度較大的照片後說：「用花遮住了耶！」

號稱李伊庚的對象接著傳訊問：「「會因為胸部感到害羞嗎？」、「胸圍是多少呢？」、「是E罩杯嗎？」、「我這輩子從沒看過（E奶）」「有KakaoTalk帳號嗎」、「我傳KakaoTalk給你」等內容。再度讓這樁桃色醜聞登上新聞版面。

李伊庚高雄出席活動放話：要抓造謠網友

李伊庚上週末連續2天在高雄出席AAA頒獎典禮活動，還演唱了Energy夯曲〈多愛我一天〉的韓文原版。翻攝STARNEWS

而李伊庚先前已和A女爆出鹹濕對話，沒想到對方隨後改口是AI生成的對話記錄，之後又再翻盤表示「證據都是真的」，態度反覆讓李伊庚的經紀公司喊告。上週六李伊庚在台領獎時，也特別提到，一定會向造謠的人追究到底，強調「對方雖發信到公司信箱求情」，但他已決心不會輕饒。



回到原文

更多鏡報報導

鄧麗欣前男友當爸了！爆女兒等不及出世 親剪臍帶溫馨全家福曝光

CORTIS人氣炸裂！小鐘認「撞臉馬丁」還cue吳麗萍組團 網笑：蕭亞軒會生氣

密戀Winter卡車示威「逼退團」！ BTS柾國照當CHANEL全球大使