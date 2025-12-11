剛執行「遠海長航」訓練 解放軍又「聯合戰備警巡」擾台

解放軍機10日才剛飛往西太平洋，執行「遠海長航」訓練任務，但並未放鬆在台海周邊的軍事施壓，又啟動「聯合戰備警巡」，今（11）日共有22架次大陸軍機飛越台灣海峽中線侵擾，這也是本月的第二次類似行動。

大陸轟6轟炸機。(圖/中國軍網)

國防部今天發布新聞稿指出，自上午9時5分起，陸續偵獲解放軍的殲10型戰機、轟6K型轟炸機、空警500型空中預警機等，各型主、輔戰機及無人機計27架次出海，其中22架次飛越台灣海峽中線及其延伸線，進入我國北部、中部、西南及東部空域，配合解放軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我國周邊空、海域。

廣告 廣告

國防部依慣例強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

今天是繼12月5日之後，時隔不到1個星期，解放軍本月第二度實施「聯合戰備警巡」。

大陸殲10戰機。(圖/中國軍網)

國防部10日傍晚曾發布新聞稿表示，自當天8時12分起，陸續偵獲大陸的殲16型戰機、轟6K型轟炸機等，各型主、輔戰機及無人機計8架次出海活動，飛越海峽中線及其延伸線，進入我國西南及東南空域，前往西太平洋從事「遠海長航」訓練。

延伸閱讀

5.9億元炸藥案由「室內裝修商」得標 顧立雄：有代理能力可投標

最新國安戰略出爐 顧立雄：美國視印太和平是核心利益

海鯤號未裝錨機測試挨批 顧立雄否認進度跳票