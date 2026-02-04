剛失戀！男持足療刀隨機刺路人 警所前行凶

驚悚案件發生在台南在金華派出所前。（圖／翻攝自台南大小事臉書）





驚悚案件發生在台南在金華派出所前，隨機傷人事件，一名男子持足療刀，朝過馬路男女攻擊，女子背部穿刺傷，62歲李姓男子腹部刀傷，衝到轉角派出所求救，嫌犯還追上前，五名值班員警立刻衝出來當場制伏行凶男子，這名男子是在警局對面的養生館工作，為何會突然失控，可能跟最近失戀，感情因素有關。

遭攻擊民眾vs.嫌犯：「（ XXX），你幹嘛。」

民眾忽然大叫，一名黑衣男子失控的在斑馬線上，持刀攻擊路人，狂揮手上的利刃，被攻擊的路人挨了一刀，他連滾帶爬，爬上警局門口階梯求救，試圖用腳踹開嫌犯。

遭攻擊民眾vs.嫌犯vs.員警：「XXX，啊...，你幹嘛，你幹嘛，（他有刀。）」

值班台員警衝出來，受傷男子躲進警局，員警順勢用大外割把嫌犯壓制在地。

遭攻擊民眾vs.嫌犯vs.員警：「你在幹嘛。」

又多了兩名員警支援，出動五名員警，終於將人上銬，還原這起隨機砍人事件，2月3號晚間8點多，台南健康路跟金華路口，一男一女過馬路，走在前面的李姓男子，突然被攻擊往後逃，葉姓女子照常走過去也遭波及，女子嚇得快跑，這時嫌犯像是殺紅了眼，追著被害男子，追到警局門口，他也毫無顧忌。

附近店家：「那個女生被刺傷的那個，說他刀子好像藏在包包內，在警局那一邊兩個人走過來，這個嫌犯從這邊走過去，我在忙工作 ，怎麼聽到有人喊很大聲，原來是殺人。」

陳姓嫌犯就在警局對面的養生館工作，忽然失控在街上拿足療刀，刺傷兩名無辜民眾，據了解他今年29歲，有吸毒竊盜前科，最近失戀。

台南第六分局副分局長蔡佳璋： 「在本周有精神狀況比較不好的狀況，個人的陳述都比較，用機械化的方式去回答，回答大概都以單字來回答而已。」

嫌犯疑似失戀心情差，最近情緒不穩，持足療刀在馬路上攻擊路人，動機為何在偵訊時，他保持沉默，造成兩位無辜民眾刀傷，他被依傷害罪送辦。

