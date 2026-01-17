剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣

記者王培驊／綜合報導

「甜茶」提摩西夏勒梅、凱莉珍娜。（圖／翻攝自Timothée Chalamet、Kylie Jenner IG）

以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）和女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）。（圖／翻攝自X）

報導指出，外界一度猜測兩人是否已低調完婚，不過知情人士透露，他們並未登記結婚，只是「狀態基本上就像已經結婚」。消息人士形容，兩人感情親密、幾乎形影不離，提摩西也已融入凱莉與前男友崔維斯史考特（Travis Scott）所生的兩名子女，7歲女兒史托米（Stormi）與3歲兒子艾爾（Aire）的生活中。

「甜茶」提摩西夏勒梅剛奪下金球獎影帝。（圖／翻攝自Timothée Chalamet IG）

提摩西夏勒梅與凱莉珍娜自2023年初開始交往，近三年來多半保持低調，直到近來才逐漸一同出席公開活動。今年初，凱莉陪同提摩西出席評論家選擇獎，當他再度憑《橫衝直闖》奪下最佳男主角時，特別在致詞中向她示愛，感謝她成為彼此關係的重要支柱；台下的凱莉也對他比口型回應「我愛你」。

同樣的情況也出現在本屆金球獎，提摩西於致詞時公開稱凱莉為「我的伴侶」，感謝她的支持，這番發言也被視為他首度在重要頒獎典禮上明確定義兩人的關係。

此外，兩人近期公開亮相次數增加。去年12月，他們一同出席提摩西新片首映會，並以同色系造型現身，吸引不少目光。知情人士也指出，成長於鎂光燈下的提摩西，對同樣長期處於關注焦點的凱莉而言，是一股能讓生活回歸穩定的力量。提摩西夏勒梅於2022年購入一棟位於比佛利山莊、價值約1100萬美元的豪宅，至今未曾出售。隨著事業與感情雙線穩定發展，這段戀情後續動向，仍持續受到外界關注。

