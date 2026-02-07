剛奪葛萊美又爆喜訊！《獵魔女團》女星宣布11月大婚 未婚夫身分曝光

記者陳宣如／綜合報導

演藝圈最近再度迎來意外喜訊！因Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉席捲全球而爆紅的韓裔創作歌手EJAE（金恩在），於今（7）日傳出將於今年11月步入婚姻殿堂。隨著婚訊曝光，她的未婚夫身份也正式公開——同樣是韓裔美國人的音樂製作人Sam Kim。消息一出，立即在國際粉絲圈掀起熱烈討論。

EJAE為《獵魔女團》主角Rumi擔任歌唱配音，並親自參與主題曲〈Golden〉的詞曲創作。（圖／翻攝自IG @ejae_k）

據外媒報導，EJAE與Sam Kim於2017年的音樂創作營相識，兩人從創作夥伴逐步發展為戀人，在音樂與生活上長期相互扶持。歷經9年感情長跑，兩人於2023年底訂婚，並在今年正式敲定婚期。EJAE近日受訪時證實，婚禮將於11月7日在美國洛杉磯舉行，地點選在由她母親、世榮企業副會長申惠真（音譯）所經營的高爾夫球場。她也透露：「目前還沒決定婚紗，因為忙著準備葛萊美與奧斯卡典禮的服裝，暫時沒時間考慮婚紗。」

EJAE與同是韓裔美籍的音樂製作人Sam Kim將於11月7日完婚。（圖／翻攝自IG @ejae_k）

EJAE近年事業版圖持續擴大。她在《Kpop 獵魔女團》中不僅為主角Rumi擔任歌唱配音，也親自參與主題曲〈Golden〉的詞曲創作，音樂實力備受肯定。該曲推出後迅速登上各地串流榜單，成為現象級神曲，今年2月初更在第68屆葛萊美獎奪下「最佳視覺媒體原創歌曲」，為K-pop音樂類型締造重要紀錄。

才剛奪下葛萊美獎，《獵魔女團》EJAE傳出婚訊。（圖／翻攝自IG @ejae_k）

事實上，EJAE早已活躍於國際音樂產業幕後，曾為Red Velvet、TWICE、NMIXX、aespa、LE SSERAFIM等多組人氣女團參與歌曲製作，在K-pop市場累積豐富作品與穩定口碑。隨著〈Golden〉在全球爆紅，她也從幕後創作者走向國際鎂光燈焦點，音樂影響力持續擴大，並在樂壇奠定重要地位。

此外，她去年推出的單曲〈In Another World〉，也曾在受訪時提到創作靈感來源正是她的未婚夫Sam Kim，展現兩人之間的深厚情感。婚訊曝光後，粉絲紛紛在社群平台留言祝福，「Rumi要結婚了」、「一定要幸福」，為她的音樂成就與人生新篇章送上支持。

