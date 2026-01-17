剛奪WTT男單冠軍！林昀儒驚傳高燒、肌肉痠痛 被迫退出杜哈球星賽

台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自Facebook／林昀儒 Lin Yun Ju Fan）

台灣桌球一哥林昀儒12日才在WTT杜哈冠軍賽（WTT Champions Doha）勇奪男單冠軍，沒想到在前天（15日）晚間WTT球星挑戰賽杜哈站（WTT Star Contender Doha）混雙比賽前，他卻突然感覺身體不適，賽後更出現高燒等症狀。昨（16日）早上雖然有吃退燒藥退燒，但還是感覺很不舒服，最終被迫退出當天晚間的賽事，讓中國選手溫瑞博不戰而勝，直接晉級16強。

愛爾達體育家族臉書粉專昨晚發文指出，「據了解，林昀儒15日晚間就感覺身體不適，身體發軟、肌肉酸痛，不知道是不是流感，比賽之後昨天晚上還發燒，不得已吃了退燒藥，16日早上是有退燒，但還是感覺很不舒服，團隊只好做出退賽的決定。」

林昀儒被迫退出當天晚間的賽事，讓中國選手溫瑞博不戰而勝，直接晉級16強。（圖／翻攝自Facebook／愛爾達體育家族）

回顧林昀儒過去1年，曾一度受到傷勢困擾，導致比賽表現起伏不定，整體狀態也未臻理想。不過在經過一段時間的休養與調整後，他的手感與自信逐漸找回，在本屆WTT杜哈冠軍賽展現強勢復甦的氣勢，一路過關斬將挺進男單決賽，最終以4比0直落四擊敗韓國名將張禹珍，成功抱回冠軍，這也是他睽違798天後，再度拿下WTT冠軍賽男單冠軍。

剛結束冠軍賽的林昀儒也隨即轉戰杜哈球星挑戰賽，並報名男單與混雙，混雙搭檔則為鄭怡靜。在15日晚間的混雙賽事中，他與鄭怡靜對陣中國新生代組合陳俊菘／秦宇軒，雖然一度取得2比1領先，但最終因林昀儒出現全身發軟、肌肉痠痛等症狀，最終遭逆轉無緣8強。

