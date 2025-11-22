剛好達標退休金門檻！MAGA議員葛林和川普決裂僅一週，突然以「護黨保大選」宣告明年初辭職

曾是美國總統川普（Donald Trump）在國會中最強大盟友之一、更是「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營死忠擁護者的共和黨聯邦眾議員瑪喬麗・葛林（Marjorie Taylor Greene），在兩人關係徹底破裂後，突然拋出震撼彈，透過社群宣布、她將在明年（2026）一月辭去國會議員職務。

有趣的是，葛林宣告的1月5日辭職時間點，恰好是她的聯邦眾議員任期屆滿5年，正好取得國會退休金資格。

根據彭博報導，長時間一直被外界視為共和黨保守派的葛林，這次之所以跟川普對槓，甚至鬧到兩人決裂，居然是因為性醜聞富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。葛林堅持要還給受害女性公道，在眾議院內大力推動投票、試圖迫使司法部公開這位犯下性販運罪行的淫魔祕密檔案，這點讓屢次被艾普斯坦醜聞纏身的川普非常不滿。

正是這些努力、導致她被總統稱為叛徒，並公然揚言、將在明年的期中選舉（midterm elections）階段，改支持「更合適的人選」來挑戰葛林現有的國會席次。

美國右翼共和黨國會議員葛林（中右）是支持解密艾普斯坦檔案的成員之一。（美聯社）

面對來自川普恐嚇，葛林在最新貼文中提到，「我有太多的自尊和尊嚴，也太愛我的家人，我不希望我親愛的選區，必須忍受一場、由我們都曾為之奮鬥的總統發起，針對我、並充滿傷害與仇恨的初選。我不想為了贏得我的選舉而戰，結果卻看到共和黨可能因此輸掉期中選舉。」

在貼文中，葛林甚至用了一個辛辣比喻，稱自己拒絕成為一個、只能默默期待情況好轉的「受虐妻子」（battered wife），她更期待未來在前方的新道路。

除了抨擊川普對於艾普斯坦的模糊曖昧立場，葛林更大力批評川普，上任後將多數注意力「集中在海外」，背離他的「美國優先」（America First）基礎。

共和黨保守右翼、醜聞爭議纏身的眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），高票連任成功。（美聯社）

事實上，葛林所在的喬治亞州西北部選區，過往一直是共和黨的鐵票倉，隨著她的離去、將進一步削弱共和黨在眾議院本已微薄的多數優勢。

目前眾議院的席次比例為219對213，另有三個席次空缺。葛林的辭職正好發生在眾院議長強生（Mike Johnson），必須在幾週內通過另一項法案，資助聯邦政府維持正常運作的關鍵時刻，這無疑增加共和黨的挑戰和壓力。

