剛完成浪漫第一次！他突施暴洩慾 女方哭喊：會痛不要

女方哭喊「我會痛，不要繼續性行為了！」卻被無視，氣得對男方提告。（示意圖／翻攝自pixabay）





A男與B女透過朋友介紹認識，很快就一拍即合，在台中某汽車旅館相約共度浪漫的夜晚，也合意完成了第一次性行為。沒想到在進行第二次性行為的時候，A男突然性情大變施暴，無視B女正在哭喊「我會痛，不要繼續了！」竟還恣意發洩獸慾。事後B女不堪受辱，對A男提告。

根據判決書記載，A男與B女相約在台中某汽車旅館約會，合意完成了第一次性行為，結束之後休息了一陣子，進行了第二次性行為，但是A男卻突然性情大變，在未同意的情況下，毆打B女的臉部，還用力咬胸部，遭成她極度疼痛不適，哭喊「我會痛，不要繼續！」

隔天A男又與B女完成了2次合意性行為，但第三次又開始施暴，第三天又重演一樣的戲碼，完成了2次合意性行為，第三次性行為開始施暴。接連2天，B女被施暴的時候都哭喊，「我會痛，不要繼續！」

B女事後到警局提告A男「妨害性自主罪」。檢方根據B女所陳述的上述情況，起訴A男。

法官審酌，A男雖以強制方式對告訴人為本案3次性行為，然A男犯後坦承犯行，並取得B女之原諒，經告訴人撤回告訴，並綜合犯罪情節與犯後態度，堪認其犯罪之情狀尚堪憫恕，依刑法第59條規定，酌減其刑，應執行有期徒刑1年10月。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後1年內接受法治教育3場。

