剛完成超狂馬戲團嘉年華 麋先生再曝喜訊「命中註定的相遇」

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麋先生成為耳機品牌年度大使。（圖／相信音樂提供）

金曲樂團麋先生剛完成馬戲團運動嘉年華，如今再傳喜訊，受邀擔任全球知名樂器品牌全新「MIX」全罩式耳機年度音樂大使，與麋先生英文團名「MIXER」形成巧妙連結。團員得知後也忍不住笑說：「感覺像是命中註定的相遇！看到產品名稱的第一眼就覺得特別有親切感，好像在叫我們一樣。」

麋先生〈去飛翔〉Live MV即將上線。（圖／相信音樂提供）

談到此次合作，麋先生表示身為音樂人對聲音始終有著近乎執著的要求，「我們很在意聲音裡每一個細節，從吉他的顆粒感、貝斯的低頻律動，都希望能完整被聽見。當聽見熟悉的音樂被更真實地呈現出來，那種感覺其實非常感動。戴上耳機聽音樂，就像大家直接在錄音室現場聆聽一樣真實、過癮！」

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除了迎來全新合作，麋先生也同步宣布〈去飛翔〉Live MV將於6月12日正式上線。MV記錄〈大馬戲團 CircUs Max〉從天馬行空的玩笑話逐步化為現實的夢想旅程，不僅有巨型馬戲團帳篷從無到有的搭建過程與震撼演出畫面，更串連高雄輕軌「麋途號」、畢業季限定活動「去飛翔畢業季2026」，以及歌迷共同參與的青春回憶。

適逢畢業季，MV中也收錄許多歌迷寫下夢想與祝福的珍貴畫面，搭配演唱會現場萬人大合唱〈去飛翔〉的感動時刻。麋先生表示希望透過這支作品分享追夢路上的勇氣與力量，鼓勵每個正站在人生新起點的人，相信夢想終有一天會找到屬於自己的舞台。

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