剛宣布年終發10個月 虎航大量取消飛日航班 原因曝

剛宣布平均年終平均發10.6個月的台灣虎航，驚傳無預警取消大量航班，且通通集中在飛往日本的班機，有旅遊部落客整理網友回報及台灣虎航官網資料後發現，受到影響的航班數已超過100個；業者則稱，此舉是為「確保所有值勤機師具備最佳身心狀態」，造成旅客不便感到很抱歉。

旅遊部落客「傑西大叔 x 這裡胡說」今（30）日凌晨在臉書表示，台灣虎航突然大量取消4、5月的航班，受影響航線包括新千歲、花卷、新潟、仙台及成田機場，最晚甚至一直到10月都有班機被取消，整理後發現取消航班數超過100個，影響非常嚴重。

消息曝光馬上引起討論，不少人檢查後才發現自己的班機被取消了，呼籲大家趕快確認信箱，或是直接上官網查詢，崩潰喊「我的IT228被取消了，看來連假還是乖乖待在家」、「利潤這麼高怎麼會取消」、「取消太多了吧，虎航到底在幹嘛啊」、「我朋友昨天早上才買成田，結果現在就被砍了」、「剛促銷完就亂砍一通，神操作」、「櫻花祭也被砍到，現在去買機票感覺會貴死」、「我加價選位也被取消，爛死」。

台灣虎航發布聲明表示，近期調整航班是為了確保所有值勤機師具備最佳的身心狀態，台灣虎航始終將「飛安第一」作為營運基石，也是不可妥協的底線，對於造成部分旅客不便，致上最誠摯的歉意。

