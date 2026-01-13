剛宣布歇業！40年老店「復活」找回老師傅掌廚 試營運日曝

生活中心／游舒婷報導

老饕們的希望真的復燃了！位於基隆、開業超過40年的老字號「華星牛排館」，日前才宣布因不敵大環境缺工壓力，將自今年元旦起歇業，讓不少饕客與在地居民感到惋惜。然而事隔短短12天，業者昨（12）日晚間突在臉書驚喜發文，宣布找回當年的老師傅回鍋掌廚，店面也將於明（14）日重新開幕試營運，消息一出，立刻引發網友熱議。

華星牛排館復活。（圖／華星牛排館臉書）

「華星牛排館」是基隆人耳熟能詳的老牌西餐廳，在Google Maps上擁有4.5顆星的高評價，不少人從學生時期一路吃到成家立業，承載著許多人的青春與回憶。去年底店家無奈宣布自2026年1月1日起歇業，消息曝光後，老顧客紛紛湧入留言區表達不捨，直呼「一個時代的記憶要消失了」。

短暫沉澱後，業者昨日發文表示，這段時間收到了許多關心與鼓勵，在重新整頓的日子裡，他們只做了一件事，那就是回到最初，邀請當年與華星共同創店的老師傅回鍋，將記憶中的經典好味道，再次端回餐桌。並宣布將於明（14）日展開試營運，也提醒民眾可提前訂位。

好消息曝光後，網友們紛紛湧入留言區歡呼，「太好了，華星牛排有我和太太滿滿的回憶」、「真的復活了，太棒了」、「我難過了13天就……等到你們回來」

