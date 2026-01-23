剛宣布關7間分店！知名大賣場爆財務危機 員工薪水發不出

國際中心／游舒婷報導

南韓大型量販店Homeplus傳出嚴重財務危機，今年剛開始就宣布多關閉7間分店，試圖挽救營運狀況。不過近日有消息指出，現在連公司日常營運也受到影響，不僅無法按時向供應商支付貨款，員工薪水也發不出來。

南韓大型量販店Homeplus傳出嚴重財務危機。（示意圖／取自pixabay）

報導指出，Homeplus因為無法支付貨款，導致供貨狀況急速惡化，供應商出貨率僅剩去年的約45％，門市商品補貨不順，出現貨架空空的狀況。員工表示，零售業高度仰賴持續開店與穩定供貨，一旦門市營運受阻，將直接衝擊消費者信心，也會讓企業重整成功的可能性進一步降低。

隨著財務壓力不斷升高，Homeplus的薪資發放狀況也亮起紅燈，公司去年12月已出現一次因資金不足，首度採分期發薪的制度，如今情況進一步惡化，有員工指出，今年1月的薪水可能無法如期發放。

Homeplus因為資金狀況告急，今年剛宣布關閉7間店家的營運，面對財務危機，Homeplus員工於本週二發布聲明，公開向債權銀行與金融機構喊話，呼籲盡速提供緊急營運資金，協助公司渡過難關。員工強調，透過「DIP 融資」（債務人持有資產融資）籌措3,000億韓元資金，是目前最急迫、也是重整能否成功的關鍵。

根據規劃，這筆DIP貸款將由MBK Partners、Meritz金融集團與南韓產業銀行（KDB）各出資1,000億韓元。不過，目前僅最大股東MBK表態支持，Meritz與KDB仍未明確回應是否參與。

員工在聲明中強調，若能順利取得資金，將可穩定營運、恢復供貨與發薪，並透過落實結構性改革與重整計畫，逐步讓公司回到正常營運軌道。

