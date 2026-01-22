剛將鄭宗哲DFA 大都會重磅交易獲得釀酒人王牌佩拉塔

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

為補強牛棚深度而將鄭宗哲DFA的紐約大都會再次出現大動作交易。根據ESPN權威記者帕桑（Jeff Passan）最新報導，密爾瓦基釀酒人已正式與大都會達成協議，送出陣中王牌佩拉塔（Freddy Peralta），換取大都會2名頂級新秀，內野手威廉斯（Jett Williams）與火球男斯普羅特（Brandon Sproat）。隨後「MLB.com」記者費恩桑（Mark Feinsand）也補述，右投邁爾斯（Tobias Myers）同樣包含在此次交易名單中，將與佩拉塔一同前往紐約。

釀酒人與大都會達成協議，送出陣中王牌佩拉塔（Freddy Peralta），換取大都會2名頂級新秀。（圖／美聯社）

現年29歲的佩拉塔是近年大聯盟最具壓制力的右投之一，目前正處於球團控制權的最後一年，並預計在下個休賽季投入自由市場。為了補強先發輪值缺口，大都會在此次爭奪戰中開出優渥條件，成功擊敗包括洋基、道奇、勇士及紅襪在內的多支豪門勁旅。這筆「二換二」的重磅交易，不僅顯示了大都會老闆科漢（Steve Cohen）衝刺當前戰力的強烈企圖心，也讓大都會的先發輪值在國聯東區更具競爭力。

對釀酒人而言，這筆交易則釋放了明確的重建訊號。雖然失去了王牌投手與穩定的先發戰力邁爾斯，但換回的威廉斯與斯普羅特皆是全美排名前段的潛力新秀，被視為未來數年內的核心拼圖。此舉代表釀酒人管理層決定在佩拉塔身價最高之際，換取更多長期發展的資本，正式啟動球隊的年輕化布局。隨著這樁震撼交易達成，大聯盟各隊的補強骨牌效應預計將持續擴大。

