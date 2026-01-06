剛度完蜜月返台！F-16戰機飛官疑跳傘失聯 澎湖親友不敢讓阿嬤知道

花蓮空軍基地今（6）日晚間驚傳飛安意外，一架編號6700的F-16單座戰機在執行夜航訓練時於花蓮外海失聯，機上29歲飛官辛柏毅上尉疑因空間迷向緊急跳傘，目前下落不明。辛柏毅是澎湖湖西鄉人，消息傳回家鄉後，接手家業經營五金行的伯父伯母在店內傷心落淚，但還是瞞著不敢讓辛柏毅的阿嬤知道。

據了解，辛柏毅國中畢業後便赴台就讀中正預校，展開軍旅生涯，戶籍也遷至馬公。鄰里對他多半只聞其名，並不熟識。有部分鄉親得知辛柏毅失聯消息後，不顧天冷，趕往湖西天后宮向媽祖祈求保佑，希望媽祖婆保佑他能逢凶化吉。

辛柏毅為空軍官校108年班畢業的優秀飛行員，108年畢業時父母還特地參加典禮並留下合照。不久前，辛柏毅才剛完成人生大事，與同為空軍軍職的妻子遠赴北歐芬蘭度蜜月，返台才僅僅2天，今晚就接獲緊急任務升空，不料卻發生意外。

據《中央社》報導，空勤第一大隊第三隊長趙強表示，黑鷹直升機已飛往豐濱海面搜救，目前搜救機抵達目標區開始搜救，C-130投放照明彈。海洋委員會海巡署晚間也提到，北部、東部、南部海域的艦艇，皆已朝事發地點移動進行救援作業，後續將持續增援。目前東部各海巡隊均已派艇前往全力搜救。

