剛從中國回來！11歲女童買完包子「叫一聲」離世 家屬慟拔管今解剖

社會中心／施郁韻報導

台中一名11歲女童猝死，檢方將解剖釐清死因。（示意圖／資料照）

台中市一名11歲女童咳嗽快一個月未痊癒，期間還與家人到中國旅遊，返台後持續咳嗽、身體不適。日前女童與家人外出，買完包子上車後，突然在車內大叫一聲後陷入昏迷，12日宣告不治。檢方排定今（15）日解剖。

據了解，女童本月10日與父親開車外出，途中行經北屯區某間加油站，女童獨自下車到附近購買包子，買完上車後不久，突然大叫一聲，陷入昏迷、失去生命跡象。

家屬立即將女童送往醫院搶救，女童經轉院中國醫藥大學附設醫院兒童醫院，接受葉克膜搶命3天後，因肺水腫、腦部缺氧等病症，家屬忍痛拔管。

女童逝世前1個多月，出現感冒與咳嗽症狀，有持續吃藥但未痊癒，期間還與家人到中國旅遊；返台後數日持續咳嗽、心臟不適。目前初步排除兒虐可能性。

台中地檢署指出，13日完成初步報驗與相驗，預定今（15）日解剖，進一步釐清死因是否與心肌炎或其他疾病導致。

