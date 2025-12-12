剛從保養廠出來！ 開半路「引擎蓋飛起」駕駛險撞車

屏東縣 / 綜合報導

日前屏東一名車主，從維修廠將車輛開出後，行駛在路上，引擎蓋突然飛起來，朝著車窗大力撞擊，不僅車窗玻璃碎裂，當時眼前視線被遮擋，差點就與其他車輛發生碰撞，這驚險過程全被拍下，車主餘悸猶存，後來發現，疑似是引擎蓋沒有蓋好，才會出現驚險情況，其他維修廠業者提醒，關引擎蓋時，大力關上之後，要再用雙手輔助，確認關好再上路，避免發生類似意外。

民眾開車在道路上，開著開著，發出巨大聲響，眼前陷入一片漆黑，駕駛趕緊重踩剎車，摸不著頭緒，到底什麼狀況，再看一次，就在行駛過程中，引擎蓋竟然整片飛起，大力朝著車窗撞擊，擋風玻璃因此碎裂。當事人說：「因為那一天我是從市區，我先去保養廠，然後從市區離開要回去的路上，那回去就開一開直接就升起來了。」

車主驚魂未定的表示，就在上個月，他將車輛從保養廠開出後，接著，從屏東市前往萬丹方向行駛，路途中，無預警引擎蓋飛起，差一點就撞上一旁來車，好險沒有波及其他用路人。

這場意外主因，疑似是保養廠疏失，沒將車蓋給蓋好，其他維修廠業者說：「如果你引擎蓋要往下的話盡量不要用手壓，就大力放會比較確實，引擎蓋的重量會往下壓，6個角鎖才會扣住引擎蓋。」其他維修廠業者表示，要預防，車蓋沒蓋好行駛過程開啟，最好的方式，就是開啟引擎蓋後，大力放下，再用雙手按壓，一旦真的發生這一幕，按下雙黃燈慢慢減速，將車輛停下，避免意外發生。

原始連結







