剛從美國返台談家產遇死劫 大姐命喪胞弟刀下今相驗

新北市三重區6日下午驚傳兇殺案，三和路一段民宅內，60 歲陳姓男子疑因千萬家產分配問題引發激烈口角，竟情緒失控持菜刀朝61歲姊姊和55歲妹妹揮砍，釀成一死兩傷的悲劇。今下午檢察官會同警方、法醫抵新北市立殯儀館，相驗釐清死因，陳嫌妻子59歲梅女也現蹤全程不發一語。

據了解，陳嫌的殺機導火線為一筆 1000 萬元現金的信託分配不均。陳嫌不滿長居美國的姊姊返台後，與妹妹辦理信託時將他排除在外，昨日找姊姊理論爆發激烈衝突，一氣之下竟返住家，拿水果刀失手將姊姊殺害。

據悉陳嫌已退休，過去從事電子工廠事業，案發社區的土地原屬陳家所有，後改建分得兩戶，陳嫌與妻子居住其中一戶，平時多由其夫妻倆照顧高齡的母親。

未料，長姊在兩、三個月前返台後，將千萬現金設定信託，受益人僅寫姊姊與妹妹的名字。陳嫌憤怒前往隔壁找姊姊理論，欲詢問信託是「自益」或「他益」時，情緒失控砍殺姊姊與妹妹，造成姊姊胸口中刀不治，妹妹與制止的妻子梅女也因此受傷。

陳嫌警局訊問後依殺人、傷害等罪嫌移送新北地檢署複訊。其妻子梅女則現身殯儀館陪同相驗，全程不發一語，確切死因及犯案動機仍待檢警進一步調查釐清。

