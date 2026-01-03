剛性侵完就去口試！高雄官員論文高談「犯罪防治」校方回應學位處置

社會中心／高雄報導

何建忠（紅圈）身居高雄市心衛中心要職，居然透過自身權限挑選列管少女性侵。（圖／翻攝自衛福部112年表揚典禮）

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠（42歲），涉嫌濫用職權盜取一名16歲輕生少女個資並實施性侵，遭檢方求刑10年6月。諷刺的是，在犯案後不到一個月，竟如常前往國立中正大學參加碩士論文口試，且題目正是探討「犯罪防治」與「監護處分」。校方回應，將召開性平會審議，至於是否撤銷學位，將待司法判決確定後處置。

何建忠原為心衛中心分區最高主管，本應是守護家暴、兒虐及輕生防治個案的守門人。然而，他卻利用職務之便篩選資料，鎖定一名患有創傷後壓力症候群（PTSD）及憂鬱症的16歲少女，並在2025年6月誘騙其外出並性侵得逞。

中正大學。（圖／資料照）

然而，何建忠在6月犯下惡行後，隨即於同年7月18日前往嘉義中正大學犯罪防治研究所參加碩士論文口試。其論文題目為《刑法中的保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究》，內容探討如何評估罪犯的處遇與再犯風險，現實中自己卻成為破壞社會安全網的加害人，兩相對照之下顯得格外荒謬。

針對何男取得碩士學位一事，中正大學校方證實，何男已通過口試並領取畢業證書。由於其犯案時仍具學生身分，校方將依規定召開性別平等教育委員會進行審議。至於是否撤銷其學位？校方表示須等到全案定讞後，若有罪判決確定，將依相關校規與司法結果做出懲處。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

