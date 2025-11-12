剛慶祝13歲生日！中國游泳神童打破高懸13年亞洲紀錄，再次讓外媒大感不可思議

中國「游泳神童」于子迪（Yu Zidi）再次繳出亮眼成績，她在中國全國運動會（全運會）賽場上，成功打破高懸13年的女子亞洲紀錄，不僅力壓同場所有選手奪下金牌，也讓國際媒體再次因為她感到震撼。

《路透》報導，剛剛在十月份慶祝完自己13歲生日的于子迪，日前在中國全運會女子200公尺個人混合式決賽，游出2分07.41秒的驚人成績，不只贏得該項目金牌，更打破自2012年由中國金牌得主葉詩文締造至今、從未被刷新的中國和亞洲女子200公尺混合式紀錄，于子迪還將自己生涯最佳成績，大幅推進1.8秒。

儘管她在該項目的最佳成績，尚未威脅到世界紀錄保持人、加拿大19歲女將麥金托什（Summer McIntosh）今年創下的2分05.70，但對於一位僅僅只有13歲的職業運動員來說，于子迪的傑出表現又一次震驚整個泳壇。

資深評論員凱爾（Kyle Sockwell）透過社群發文，「我非常難以理解、這位只有13歲的于子迪，她所游出的2:07.41成績。綜合所有因素，這無疑是史上最荒謬的成績之一，不是嗎？」

加拿大最知名的游泳選手、年僅19歲的麥金托什（Summer McIntosh）。（翻攝自個人粉專）

假如把這個全運會的成績，放到于子迪先前一舉成名的世界游泳錦標賽（World Aquatics Championships）上，她是可以搶下銀牌。而在該屆新加坡世錦賽上，于子迪成為史上、在世錦賽奪得獎牌的最年輕游泳運動員，她在女子4x200公尺自由式接力項目獲得銅牌。

唯一目標：挑戰奧運

來自中國河北保定的于子迪，年僅6歲就被專業教練相中，開始接受競技游泳嚴格訓練，2024年以11歲之齡首次挑戰職業比賽，參加400公尺個人混合泳，但最終以距離奧運A標僅差約兩秒的成績，無緣巴黎奧運門票。而到了2025年5月的中國全國游泳冠軍賽上，于子迪以2:10.63的成績，在200公尺個人混合泳賽場獲得銀牌。

靠著這面銀牌，讓她達到世錦賽A標、被允許打破14歲年齡門檻，取得參賽資格，成為世界游泳錦標賽歷史上、第二年輕的上場游泳運動員。至於世錦賽那一枚讓她被全世界認識的銅牌，也使得于子迪被寫入泳壇歷史，成為繼1936年奧運、代表丹麥的英格・索倫森（Inge Sørensen），在200公尺蛙泳獲得銅牌以來，重大國際比賽獲得獎牌的最年輕的選手。

年僅12歲的中國游泳小將于子迪，挑戰今年新加坡世錦賽，成功拿下一枚銅牌站上頒獎台。（美聯社）

雖然中國官方媒體一直將于子迪捧成「神童」，她的名字、也在過去12個月經常出現在中國頭條新聞標題。而她的下一步目標，無疑和當年索倫森一樣，就是即將到來的2026年洛杉磯奧運。

然而，國際監管機構卻對這位「極度年輕」的選手，感到不小擔憂、特別是害怕她太過年幼，是否有足夠身心健康觀念或心理建設，能扛起職業運動員可以面臨的龐大心理和生理壓力。

長時間以來，世界水上運動總會（World Aquatics）對國際賽事，一直設有14歲的最低參賽年齡限制，就是要防止選手、過早挑戰高強度比賽，但該協會卻留了一扇後門給「天才神童」，假如該運動員的成績，超過規定的合格標準，就默許年齡更小的選手參賽，于子迪就是透過這個特殊規則取得世錦賽門票。

